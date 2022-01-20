Spotify穩居全球串流音樂市占龍頭 YouTube Music訂戶年增50%最有感

MIDiA Research 周三 (19 日) 發布最新報告顯示，隨著全球串流音樂服務訂閱人數快速成長，Spotify(SPOT-US) 仍以超過 3 成的市占率穩居串流音樂平台寶座，Apple Mucis 居次，YouTube Music 訂閱數則較去年同期大增 50%，增幅最顯著。

截至 2021 年第 2 季，Spotify 訂閱數佔全球串流音樂訂閱市場的 31%，付費用戶超過 1.6 億，雖較 2020 年同期的 33% 稍微下滑，仍遙遙領先其他平台，Apple Music 以 15% 的市占率位居第二，付費用戶超過 7,800 萬，Amazon Music 和騰訊音樂均以 13% 的市占率緊跟其後。

值得注意的是，相較於其他串流平台，YouTube Music 連續 2 年取得優異表現，訂閱數較 2020 年同期大增逾 50%，受到 Z 世代和年輕一代的歡迎，YouTube Music 為這段期間唯一實現市占率成長的平台，目前全球市占率為 8%。

整體來看，截至 2021 年第 2 季，全球串流音樂市場規模年增 26.4%，用戶總數達近 5.24 億人。

MIDiA Research 指出，雖然用戶總數出現成長，但考慮到部分用戶採用家庭訂閱方案，或是使用 Apple One 等套裝訂閱服務，所支付費用也相對較少，因此用戶數成長不代表平台收入有顯著增加。