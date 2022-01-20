亞馬遜開設實體服飾店面 試衣間採高科技配備

在顛覆實體零售業之後，亞馬遜 (AMZN-US) 卻開設了一家實體服裝店。

該公司 20 日宣布，位於加州洛杉磯郊區 Glendale 的第一家 Amazon Style 商店將於今年稍晚時開業。

這座實體店面將出售來自知名和新興品牌的男女服裝、鞋履和配飾，價格可滿足廣大購物者的需求。

Amazon Style 總經理 Simoina Vasen 表示，「在這裡有從 10 美元的基本款到名牌牛仔褲再到 400 美元的經典款，應有盡有。」「我們希望滿足每種預算和每個價位。」

大約 3 萬平方英尺的零售空間大約是傳統 T.J. Maxx 店面大小，但比一般百貨公司小。

這也代表了亞馬遜在實體零售方面的最新嘗試。該公司在 2015 年開設書店時開始逐步試探實體零售，然後在 2017 年以 137 億美元收購高檔雜貨商 Whole Foods 進軍實體零售領域。從那時起，它推出許多其他實體零售形式，包括隨到隨取便利商店、線上最暢銷商品商店，甚至是同名的連鎖超市。

亞馬遜多年來一直在擴增其服裝銷售業務。去年 3 月，富國銀行表示，亞馬遜已超過沃爾瑪 (WMT-US) 成為美國第一大服裝零售商，並估計亞馬遜在美國的服裝和鞋類銷售額在 2020 年成長約 15%，超過 410 億美元。

亞馬遜藉由銷售流行品牌和自有品牌的各種基本款，在線上服裝方面取得早期的成功。近年來，它還開設精品線上時尚商店，向高端市場進軍。

亞馬遜表示，新的實體店面可以解決傳統零售店中的一些長期問題，像是試衣間，同時減少一些可能使櫃位看來令人生畏和雜亂無章的狀態。

購物者將嚴重依賴智慧手機來瀏覽商店。每項商品只有一種尺寸和顏色，購物者必須登入亞馬遜 App，掃描商品的二維碼，才能知道該產品的其他尺寸、顏色、產品評級和其他資訊。

如果確定購買，購物者只需點擊亞馬遜 App 的選項，將商品添加到試衣間或送到取貨櫃檯。

若要試穿，亞馬遜在試衣間內設置觸控顯示器，購物者可以使用它來對商品進行評分或要求將所需款式或尺寸的商品送到試衣間。亞馬遜會將每件物品放在試衣間的「安全櫃」中，店員送達後解鎖，讓客戶可以不必離開試衣間就能詢問店員並繼續購物。