〈房產〉10年來「竹中南」房價攀升 與北市差距顯著縮小

台北市過去長期是房價領頭羊，但過去一段時間房市焦點逐漸從雙北移轉到中南部，房價價差也一路縮減，新竹房價從 10 年前北市的 28%，追到房價達北市 4 成，台中市也從北市的 25% 價格，追到 37%，台南市更是從北市的 16% 價一路追到 28%，顯見許多都會區正快速崛起，區域間的房價差距也正在收斂。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去很長一段時間，北市房價約是新北市的兩倍，也是其他都會區的四倍左右，不過台北市房價似乎已經走到顛峰，反觀其他都會區房價從過去的落後補漲，到現在人氣比雙北市更火熱，過去一年與北市的房價價差更快速收斂。

統計信義房屋成交資料，2011 年台北市平均房價為每坪 54.5 萬元，新北市房價僅台北市的一半、桃園、台中市為台北市的 1/4、新竹是台北市房價的 28%，台南市房價最低僅為台北市的 16%，高雄市房價是台北市的 22%。

不過，這兩年風水輪流轉，「桃竹中南高」等都會區崛起，房市呈現價量齊揚，漲勢更勝北市，去年北市房價也緩步上漲至每坪 69.3 萬元，但其他區域漲幅更驚人，平均房價水準桃園市已經從 10 年前北市的 1/4 價，收斂到 1/3 價，新竹地區房價更是收斂到北市的 4 成，房價水準僅次於雙北市，台中市房價也追到北市的 37%，高雄市也收斂到北市的 3 成價，10 年時間「竹中南」與北市的房價價差縮減 12 個百分點，顯見這些區域的城市競爭力正在快速提升。

曾敬德指出，雙北以外的都市競爭力正快速提升，重大建設持續投入，有更多的廠商回台設點，有題材、有就業、吸引高所得科技人才移入，「有需求、買得起、有夢想」讓這些都會區正快速崛起，而雙北市因為房價水準較高，未來性反而不如其他都會區強勁。