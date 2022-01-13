〈房產〉全台大樓交易契約單價有感成長 屏東二年漲3成居冠

房價有感上揚，尤其新成屋比重較高的大樓房價明顯拉抬，依聯徵中心資料，2021 年全台各縣市大樓契約單價有感成長，與 2019 年相比，大樓單價成長最多為屏東縣 30.2%，從每坪 9.6 萬元漲至 12.5 萬元。

統計期間內，全台漲幅前五大的縣市分別為屏東縣、嘉義市、新竹縣、宜蘭縣及台南市，去年平均契約單價皆未達 25 萬元，二年漲幅都在 18% 以上。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，低價區在市場多頭時可吸納被周邊高價區擠壓出來的買盤，且房價相對低、成長空間大，受資金帶動的效果最顯著。

買賣契約價格是指貸款人於貸款時，提供金融機構的買賣契約所載的價格。比較 2019 年到 2021 年大樓契約單價，漲幅前五大縣市，第一名屏東縣契約單價從每坪 9.6 萬元成長至 12.5 萬元，漲幅 30.2%，以購屋總價 500 萬元計算，2019 年可以買到 52 坪，但到 2021 年相同總價只能買到 40 坪，晚兩年買房，相同總價可以買到的坪數少了 10 多坪，同預算越晚買越小。

漲幅第二名嘉義市契約單價從 10.6 萬元漲至 12.9 萬元，漲幅 21.7%，第三名新竹縣 2021 年大樓契約單價 23.7 萬元、漲幅 20.9%，第四名宜蘭縣去年單價 20.3 萬元、漲幅 18.7%，第五名是六都唯一進榜的台南市，去年大樓契約單價 18.3 萬元、漲幅 18.1%，且這五個縣市 2019 年的平均單價都不到 20 萬元。

郎美囡分析，大樓價格受到新案開高價引動，然而首購、換屋有總價考量，而投資買盤期待房價有大幅成長空間，故低價區在大盤走升時，吸引買盤逐價的力道強，尤其鄰近縣市價格已上升，低價區出現落後補漲的情勢，如屏東縣受高雄市帶動，新案開價出現 2 字頭，將均價水平拉高，而台南市出現 3 字頭開價，增加買方對嘉義市的價格接受度，至於新竹縣一直受惠竹科議題，竹北四大重劃區、關埔重劃區價格翻漲，提升周邊價格親民區域的存在感，房價受買氣支撐抬高均價。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，由於營建成本高築議題不斷，且市場預期將出現通膨壓力，增加買方對於價格走高的接受度，新案價格盤整的空間有限，不過加價速度快及政府打房施策輪番上陣，容易促使買方猶豫並觀望。