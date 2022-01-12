〈房產〉4年來街邊藥局店數減少 銷售金額逆勢成長22%

街邊藥局產業出現連鎖化、精緻化、多元化，帶動整體營收成長，更多大型藥鋪的出現，不過，依照財政部統計資料顯示，相較 2018 年 1 月西藥零售有 7575 家，前 10 月累計銷售額 427 億元，2021 年 10 月西藥零售則為 7530 家，店數略微減少，不過前 10 月累計銷售額則擴張到 519 億元，4 年來成長 22%，

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，藥局連鎖化成為新趨勢，且消費空間明亮舒適，和傳統的藥房經營方式形成強烈對比，在藥局不僅僅是購買成藥與領取診療後的藥品，大型藥局還可以買醫療器具、嬰兒奶粉、健保食品等等，加上老年化的趨勢持續，對於藥品的依賴增加，而台灣似乎正在複製日本的藥局發展軌跡。

藥鋪經營走向大型化。(鉅亨網記者張欽發攝)

根據上櫃連鎖藥局公司的法說資料顯示，該連鎖藥局交易佔比最高的是婦嬰用品，占比可以高達 4 成，不過毛利率約在 16-17%，其次則是保健藥品，保健藥品的利潤最高，毛利率在 45-48%，其次則是處方藥品，佔營收比例約 15%，毛利率約 15%，健康照護則是佔比 15%，毛利則有 27%。

從財政部統計資料庫的資料可發現，近年西藥零售的藥局店數最多在 2018 年 1 月有 7575 家，隨後逐漸減少至 2021 年 2 月的 7485 家，不過過去一年店數逐漸增加，開店數量越來越多，去年 10 月回升到 7530 家，且前 10 月銷售額 519 億元也創下近 4 年新高。

曾敬德表示，藥妝市場大概分為四大類，包括健康照護型、婦嬰強化型、醫療器材型、美妝強化型，全球的藥局都朝著連鎖化的趨勢發展，台灣還有很大的發展空間，而藥局展店策略包括線上與實體，實體店面還包括社區型與商圈型，藥局的連鎖化與持續擴張，也為店面市場帶來新的活水。