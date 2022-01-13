〈房產〉永慶房屋攜手全球頂尖科技廠商啟動《元宇宙》計畫 提供沉浸式賞屋新模式

「房仲第一品牌」永慶房產集團一路用科技創新改變產業服務模式，再度領先同業，宣布啟動《元宇宙計畫》，宣布與 iStaging Corp 愛實境、HTC 宏達電、佐臻策略合作，持續整合 AR、VR、MR、XR 等技術與裝置，為消費者提供更便利的賞屋體驗。

元宇宙（Metaverse）是近期全世界最夯的科技話題，透過虛擬實境眼鏡、擴增實境眼鏡、手機、個人電腦等設備進入人造結合現實的虛擬世界；在房地產領域，元宇宙可用於擬真的虛擬賞屋服務，購屋者在家就能通過元宇宙，透過 AR、VR 等沈浸式科技參觀位於任何地方的房屋。

葉凌棋業務總經理表示：永慶房產集團創辦人孫慶餘董事長總是「從後天看明天」，從後天的眼光與視野，解決明天的困境，這是永慶不斷創新的主因。永慶一路用科技創新服務，解決消費者痛點，帶動產業升級，這次新冠肺炎衝擊商業活動，永慶正超前佈局科技創新，即使在三級警戒期間，藉由「實境找房」、「專人導覽」等科技服務讓服務不間斷。葉凌棋業務總經理強調：永慶擁有最多、最完整的物件資料庫，更已有逾 2 萬件 VR 物件資料並持續擴建中，是最具有進軍元宇宙條件的房仲業者，未來 VR 物件資料將擴增至 6 萬件。永慶將持續投資未來，在元宇宙時代，未來裝置普及後，消費者不論透過 AR/VR/MR/XR 等各種裝置，都能體驗永慶完整的看屋服務，讓消費者獲得更安全、便利的服務。

永慶擁有最多、最完整的物件資料庫，，是最具有進軍元宇宙條件的房仲業者，未來 VR 物件資料將擴增至 6 萬件。(圖：永慶提供)

永慶不僅是全台首家使用 ADSL 寬頻網路的企業，20 年來帶領產業從「網路看屋」進入「行動看屋」，2003 年 SARS 疫情爆發，消費者不敢出門看房，永慶領先全球將網路看屋從靜態網頁升級到影音介紹，首創「影音宅速配」將房仲業帶入「影音看屋」服務時代。

當「網路看屋」成為業界標配後，永慶發現不少消費者透過網路找到喜歡的房子，到了現場卻因不喜歡周邊生活圈而放棄，浪費許多時間，因此 2017 年推出「MR 智能生活」主張「買房先體驗生活圈」；並在 MR 眼鏡未大量普及前推出「實境找房」服務，結合 google 街景讓消費者透過網路就能體驗周邊生活圈，並藉由環景照片看見房屋內部細節，大幅減短消費者找房的時間。2018 年，再推出多人同時異地，由永慶經紀人線上帶看的「實境 Live 賞屋」。永慶房屋也是首家跨入 5G XR 延展實境看房體驗的房仲品牌 (2020 年)，不僅將提升消費者找房的效率，也將帶給消費者深入其境的臨場感！

在元宇宙超級元年的 2022 年，永慶宣布啟動元宇宙計畫，葉凌棋總經理強調：不同於目前人們在元宇宙虛擬世界中炒作土地與房地產，永慶提供的仍然是實實在在的資訊與服務，主要是提供消費者多一個沉浸式賞屋管道。元宇宙正快速地發展中，此次永慶與全球技術領先的團隊：iStaging 愛實境、HTC 宏達電及佐臻一同合作，希望整合硬體技術與房地產資訊，共創元宇宙的最佳賞屋方案。

永慶房產集團進軍元宇宙，將與 HTC、佐臻、iStaging 合作，業務總經理葉凌棋 (中) 與 iStaging 執行長方怡雯 (左)、佐臻董事長梁天隆 (右.)。(圖：永慶提供)

iStaging 執行長方怡雯表示，購屋是人生的重大決策，購買一間房子可能要勞駕房仲帶看十幾間房。看房時的舟車勞頓，消耗民眾寶貴的時間和其他成本。但是在元宇宙中，民眾可以跳脫地理限制、沒有界線地觀看自己感興趣的房子，能夠幫助消費者在做購屋最後決定前，更充分地擁有知的權利和體驗。iStaging 愛實境將和永慶一起提供消費者最佳體驗的 VR 線上賞屋體驗，讓人人都可輕鬆、快速、隨時隨地進入元宇宙空間，觀看數位化的房屋空間。。

未來消費者只要戴上 HTC VIVE FLOW 等 VR 沉浸式眼鏡，或是 MR、XR 等裝置，就能進入元宇宙中的「永慶快搜」不僅能挑選門市及經紀人，也能挑選適合的物件，由永慶經紀人說明物件相關資訊，並透過沉浸式看屋服務隨時隨地都能自在賞屋。VIVE Flow 的設計旨在輕鬆融入生活，結合手機使用情境同時提供完整 VR 應用內容。內建高達 100 度的寬廣視野及清晰 3.2K 解析度，提供各式沉浸式體驗，可隨時隨地享受如 300 吋巨型螢幕和 720 度環景場景，抑或是與遠方朋友相約一同進入猶如真實場景的虛擬共享空間中賞屋。

當消費者經過永慶房屋門市，不用進門，只要戴上佐臻 J7EF Plus 等 AR 眼鏡觀看櫥窗上的物件照片，就可以看到物件的詳細資訊與照片。期待未來這些智慧眼鏡，可以帶給消費者身入其境的臨場感！佐臻董事長梁文隆分享：此次和永慶房屋的啟動《元宇宙》計畫，更希望將 AR 智慧眼鏡從 B2B 的行業應用，推向 B2B2C 漸漸面對消費者使用。

佐臻 AR 智慧眼鏡和 XR 智慧空間解決方案，結合永慶房屋實體通路的優勢，提供虚實融合，客戶最佳 AR 擴增實境的互動體驗，創造 OMO 線下線上無縫的 AR 擴增實境互動服務平台，實現元宇宙「以人為本」的核心價值，以 AR 智慧眼鏡為載具及 XR 智慧空間的服務平台，讓客戶不受時間和空間的限制，能自由穿梭在虚擬世界和現實世界，更多元化數位內容的呈現方式，提升企業經營效益。

消費者戴上沉浸式眼鏡，就能進入元宇宙中的「永慶快搜」挑選門市、經紀人與物件，隨時隨地都能自在賞屋。(圖：永慶提供)

「創新」是永慶的 DNA，持續投入最新的科技服務，不僅是為決消費者解決困擾、提升服務品質贏得消費者信賴，也是永慶能多次在逆勢中成長的關鍵動能；而持續提供消費者透明資訊、便利安全的服務，並保障消費者的權益，不管是過去、現在甚至是未來，都是永慶不變的目標與承諾。