〈房產〉「世界明珠」揭露已銷150戶 住宅每坪最高175萬創區域新高

台北市南港指標個案「世界明珠」，在實價登錄累計已揭露 150 戶，總銷售金額高達 294 億元，已經揭露部分最高單價為每坪 175 萬元，總價最高為一筆 50.9 億元的商辦交易個案，都刷新了南港最高紀錄，成為新東區門戶計畫的南港王。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，南港輪胎 (2101-TW) 的土地開發案「世界明珠」，實價揭露成交的日期從 2019 年下半年開始，也是這波確定從谷底復甦的時間，之後富邦以 283 億元標下大南港土地，更帶動南港房市走揚，隨後的預售個案也多以「世界明珠」做為訴求或比價標的，都拉出一波好的銷售佳績，而「世界明珠」也成為帶動台北南港房市的火車頭，也創下南港房價的區域新高價。

實價揭露資料顯示，南港指標案「世界明珠」目前揭露 150 戶，揭露總銷售金額達 294 億元，已揭露的部分平均成交單價約為每坪 127.7 萬元，其中有 5 戶的成交單價超過每坪 170 萬元，4 戶每坪 160-170 萬元，6 戶每坪 150-160 萬元，76 戶每坪 120-150 萬元，最低單價是 3 筆辦公室每坪 100 萬元。

曾敬德指出，南港「世界明珠」案一舉把南港的房市往上推升一個檔次，帶動周邊新案產生比較效應，尤其實登預售揭露更是可確認成交價格與銷售狀況。