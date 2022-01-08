〈熱門股〉東森宅商機轉強 股價周漲逾1成寫2個月來高點

由於本土疫情有升溫疑慮，宅經濟效應再度轉強，東森 (2614-TW) 本周股價上漲 13.7%，最高來到 38.95 元，寫去年 11 月以來高點，展望後市，東森表示，將透過東森幣和外部異業合作，擴大東森生態圈，隨著在線上線下規模持續擴張，並同步強化物流倉儲的能力，營運動能無虞。

東森指出，轉投資東森購物去年前 11 月合併營收達 258.6 億元，年增率 16.6%，稅前盈餘 19.2 億元，年增 25%，每股稅前盈餘超過 15 元，更已超越 2020 年全年。

展望後市，東森說明，隨著全球跨境電商蓬勃發展，旗下草莓網在中國、日本、韓國和香港等市場大幅成長，將成為東森自營商品的銷售平台，促使東森產品在國際市場的推展。

另一方面，東森也積極發展線下實體通路，東森自然美全台已達 345 家門市，近來又開創科技護膚品牌「BIO UP 法妮迪」，主攻學生和小資客群，未來也將深化連結草莓網跨境通路優勢，拓展至大亞洲市場。

而東森集團看好桃園生活圈的發展和國旅後市，與晶華強強聯手，林口東森集團總部大樓 29-36 樓將規劃商務旅館，委由晶華旗下全新品牌「Silks X 晶英薈旅」負責經營，預計於 2026 年開幕，而東森海洋溫泉酒店也委託晶華酒店以「晶泉丰旅」品牌進行規劃與營運管理，預計今年重啟改建工程，並於 2024 年 9 月完工開幕。