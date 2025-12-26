新北新地標將完工 東森林口AI園區估Q1取得使用執照

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-26 17:52

東森國際 (2614-TW) 今 (26) 日召開法說會時指出，透過轉投資事業體興建的東森林口 AI 智慧國際媒體園區，將於 2026 年落成，整體投資金額逾 130 億元，規劃第一季取得全球營運總部使用執照，營運後將成為新北市新地標。

東森林口AI智慧國際媒體園區，將於2026年落成。(圖：東森提供)

東森說明，東森林口 AI 智慧國際媒體園區明年落成，整合集團全球營運總部、展演廳、商場和多元休閒服務，並規劃引進晶英酒店、高檔餐廳、國際會議廳和 UFC 健身房等，打造結合生活、商務、文創與娛樂的複合式園區。

其中「450 台灣之眼」建築總樓高 199 公尺、海拔 450 公尺，將是新北市新地標。

而園區地點也緊鄰林口 A9 站生活圈和周邊大型商業據點，可連結大台北與桃園生活圈消費動能，東森目標打造為服務東森會員三代同堂的娛樂中心。

對於多個重要轉投資事業，東森說明，東森購物面對電商市場競爭日益激烈，獲利動能仍穩健，今年前 10 月每股純益 (EPS) 達 10.45 元，而未來除了在線上深化會員黏著度，線下也將以新會員拓展、體驗經濟與 OMO 整合為主軸，尤其，因應高齡化趨勢帶動的健康管理與生活關懷需求，串聯東森商場、REGAL CLUB & SPA 和栢馥健康管理等。

另一方面，東森寵物雲將以優化門市績效、汰弱留強、提升覆蓋率為主軸，並透過異業合作開設店中店、導入 AI 開店評估系統，同時深化與慈愛醫院合作，逐步打造出涵蓋醫療、保險、保健、美容等在內的完整生態系。