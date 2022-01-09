今年Mini LED裝置出貨量估增逾8成 台供應鏈吃香喝辣

研調機構 DSCC 預估，今年搭載 Mini LED 裝置出貨量將飛躍式成長，平板電腦與筆電將分別大增 80% 與 150%，而 Mini LED 電視市場也有新生力軍 SONY 加入；在 Mini LED 滲透率大幅提升下，積極佈局相關領域的 LED 廠富采 (3714-TW) 、億光 (2393-TW) 營運受惠大，設備廠梭特科技 (6812-TE) 、惠特 (6706-TW) 也將雨露均霑。

據外媒報導，DSCC(Display Supply Chain Consultant) 最新報告預測，2022 年 Mini LED 平板出貨量將大幅成長至 970 萬台，Mini LED 筆電出貨量更將成長 1.5 倍、達到 500 萬台；DSCC 指出，蘋果導入 Mini LED 面板是帶動相關產品出貨大增的主因。

除蘋果今年將有更多平板採用 Mini LED 外，相關應用熱度也在電視領域迅速竄升。三星積極搶攻霸主地位，目標今年 Mini LED 電視銷售量較去年提升 2 倍、達到 300 萬台，而 SONY 也在日前登場的 CES 展中，首度推出 Mini LED 電視，要與三星一別苗頭。

富采為蘋果 Mini LED 晶片主要供應商，包括良率、量產技術均具領先優勢，成為 Mini LED 市場滲透率大幅提升下的最大受惠者，為維持產業龍頭地位，富采也積極規劃擴產。

富采旗下晶電透過提升良率、去瓶頸等方式，預計今年第一季前，Mini LED 產能將擴充 2 成，並預估今年需擴產 5 成才能滿足客戶需求；至於隆達，客戶主要為非蘋陣營，需求同樣強勁，去年底前就將 Mini LED 背光產能擴一倍，今年第一季可望開始貢獻營收。

隨著 LED 廠積極擴產，Mini LED 設備供應商也同步啟動產能擴充，惠特今年規劃擴產 40%，新產能將在上半年陸續開出，看好今年 Mini LED 仍將維持強勁成長動能。梭特 2014 年起就與惠特簽授權合作，共同推廣 LED 分選機，對今年 Mini LED 需求也非常正向看待。