東森購物推現金券跨平台兌換 可換這二種熱門點數

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-23 10:29

東森 (2614-TW) 旗下金雞母東森購物宣布，為持續優化會員回饋機制，推出現金券跨平台點數兌換服務，首波攜手 icashPay，透過點數互通與線上線下整合 (OMO) 應用，讓會員手中的東森現金券轉換為 OPENPOINT 點數，並同步提供 HAPPYGO 點數兌換選擇。

東森會員手中的東森現金券可轉換為OPENPOINT點數。(圖：東森提供)

東森購物指出，隨著消費者跨平台使用需求提升，近年持續整合東森生活圈會員資源，透過點數互通和多元場景串聯，全面提升會員價值和使用黏著度，後續也將持續深化異業合作、數位整合。

在最新合作中，東森購物攜手 icashPay 推出點數兌換方案，自 12 月 18 日起至 2026 年 2 月 28 日止，會員可透過東森購物 App 或 icashPayApp 進行雙向兌換，使用 20 元東森現金券可兌換 22 點 OPENPOINT 點數 (每人限兌換 1 組，數量有限)。