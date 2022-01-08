陶文：台股虎年操作要「七上八下」 房市會一路旺到2024年

台股在 2022 年首周開高走低，今 (7) 日不僅失守 18200 點關卡，也跌破去年封關日低點，展望虎年股市，易經理財專家陶文表示，壬寅虎年是虎虎生風的一年，不投資很可惜，預期台股會呈現「Nike」走勢，投資建議掌握「七上八下」(萬七買、萬八賣) 的區間操作方式；至於房市，陶文認為，即使政府打炒房，房價也很難下跌，從易經卦象來看，房市會一路旺到 2024 年，要買房的要快。

陶文指出，今年國際金融上是易經卦象上的「雷山小過」，意指大鵬展翅已經在 2021 年盤旋已久，現在正在尋找著陸的地方，但大鵬並非生病，也不是硬著陸，而是軟著陸，因此建議國際投資不要追高。

而台股部分，陶文表示，台股今年是「七上八下」，預期台股今年低點落在第 2 季，而第 3 季底、第 4 季初為高點，整體來說將呈現「Nike」走勢，雖破半年線機會不大，但建議今年投資上要特別重紀律，因有「驛馬星」，代表波動會加劇，投資人若掌握不好就會受傷。

選股策略上，陶文建議，傳產、金融股、電子（車用電子、網通、穿戴型電子、宅經濟概念股等）可考慮，至於去年很旺的運輸族群，表現雖優秀，但因受到驛馬星變動影響，較難掌握、投資也容易受傷。

談到房市，陶文則直言：「房價很難下跌，今年不買、明年更買不起」，他指出，從易經卦象來看，房價不只旺到 2023 年，會一路旺到 2024 年才見轉折點，虎年是各式商機啟動年，不投資可惜。