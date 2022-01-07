調查：美國2021年油電車銷量創新高

根據調查公司 Wards Intelligence 統計，2021 年美國汽車市場的油電車 (HV) 銷量創下歷史新高。

根據 Wards Intelligence ，2021 年美國油電車銷量年增 76% 至 80 萬 1550 輛，占整體銷量的 5%；電動車 (EV) 銷量年增 83% 至 43 萬 4879 輛，只占整體銷量的 3%。

在美國汽車市場，雖然電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 和老字號的福特汽車 (F-US) 都致力於電動車的發展，不過有許多亞洲汽車製造商仍不斷地擴張油電車的產品線。

日本汽車業巨擘豐田汽車 2021 年美國銷量，已超越美國通用汽車 (GM-US)，登上銷量龍頭。豐田 2021 年共在美國賣出 58 萬 3697 輛的油電車、插電式油電車 (PHEV) 和燃料電池車 (FCV)，年增 73%，其中絕大多數都是油電車。

另一方面，通用汽車的 2021 年電動車銷售，因受到 Bolt 電動車電池起火燃燒疑慮而大規模召回 (Recall) 的影響，全年銷量不到 2.5 萬輛。

日本本田 2021 年在美國市場的油電車銷量排名第二，共賣出 10 萬 7060 輛創新高，年增 67%。

美國本田 (American Honda Motor Co., Inc.) 全國營運執行副總 Dave Gardner 表示，為了純電動車 (BEV) 的發展作準備，未來幾年希望能大幅增加銷售主力 CR-V 和 Accord 的油電款銷量。

本田預定 2024 年在美國市場推出首款電動車，而其他車廠也在拜登政府的支持下，在美國推出多款電動車，預料電動車將快速走向蓬勃發展。