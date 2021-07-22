看準油電車需求 豐田自動織機新電池工廠2022年度投產

據《日本經濟新聞》22 日 (週四) 報導，豐田自動織機株式會社 (Toyota Industries Corporation)(6201-JP) 製造油電車 (HV) 用電池的全新電池工廠，將在 2022 年度展開運作。

根據報導，全新電池工廠名稱為「石濱工廠」(日本愛知縣東浦町)，生產的電池和以往相比體積更小、功率更高。目前日本正朝著脫碳目標發展，油電車已經相當普及，這也是豐田自動織機選擇從油電車用電池著手的主因。

石濱工廠緊鄰生產車用空調壓縮機的「東浦工廠」(日本愛知縣東浦町)，新廠房的樓地板面積約 2 萬平方公尺，未來將生產油電車所使用的雙極鎳氫電池 (Bipolar Nickel-Hydrogen Battery)，功率約為以往電池的 2 倍左右。該款電池是由豐田自動織機和豐田汽車 (7203-JP) 所共同研發，使用的零件數量比以往更少、體積也更小。

今 (2021) 年 5 月開始，豐田製造汽車沖壓鈑金的「共和工廠」(日本愛知縣大府市)，已經開始展開油電車用的電池生產，將供應豐田汽車大改款的 Aqua(Prius C) 油電車使用。共和工廠每個月的電池生產能力可供應給 2 萬輛油電車使用，2021 年 (至 2022 年 3 月) 的車用電池業務營收，預測可達到 100 億日圓水準。

豐田自動織機計畫在石濱工廠和共和工廠的電池生產，投資約 300 億日圓。

豐田汽車今年 5 月表示，估計 2030 年的時候，油電車、充電式油電車 (PHV)、電動車 (EV) 及燃料電池車 (FCV) 的銷量，將達 800 萬輛水準，其中，油電車和充電式油電車的數量將達到 600 萬輛水準，是 2020 年 (約 195 萬輛) 的 3 倍。