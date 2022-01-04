豐田汽車開發Arene車用作業系統擬2025年推出 力拚特斯拉、福斯

《日經》（Nikkei）周一（3 日）報導，日本汽車製造商豐田汽車計劃於 2025 年推出自家 Arene 作業系統，達成汽車自駕技術，力圖與特斯拉 (TSLA-US)、福斯汽車等汽車製造商，以及蘋果、Google 等科技公司相抗衡。

豐田汽車目標是在 2025 年能將 Arene 應用在自己的汽車上，並向包括子公司 Subaru，以及其他致力電動車或自駕車的新創與製造商提供該款軟體，目前豐田汽車正考慮透過授權推動該系統商業化。

Arene 能控制方向盤、煞車、油門等駕駛汽車的基本要素，並且還具管理安全系統與交通訊息功能，所有搭載該系統的車輛，無論品牌、型號，皆能共享功能，此外還可透過線上更新，提升軟體性能。

Arene 系統無須等待新的硬體便可進行開發，透過雲端整合讓各開發團隊在遠程工作，以便進行模擬及虛擬測試。

豐田汽車將向其他開發商開放 Arene 系統，鼓勵產業外的公司開發自駕與其他功能的應用程式，讓該系統服務更全面，且添加流程如同手機下載 App 一樣簡單。

豐田預估，隨著用戶與軟體開發商漸增，產生的大量數據將可打造新的服務，讓 Arene 成為一個更有效的平台。

豐田汽車在作業系統領域面臨來自福斯汽車的競爭，後者正致力於 VW.OS 車用操作系統開發，而賓士母公司戴勒姆勒 (Daimler) 則計劃在 2024 年在自家汽車上推出 MB.OS 作業系統。

通用汽車 (GM-US) 也正在開發一種可透過網路即時更新的操作系統，在 2025 年前將投入 350 億美元。特斯拉為實現自駕技術目標正在開發軟體及系統，其與豐田汽車採同樣策略向其他公司銷售軟體。

此外蘋果 (AAPL-US)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 等科技公司也試圖將智慧手機領域的成功模式引入汽車製造業，據傳蘋果正在研發一款自駕車。