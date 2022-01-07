看漲福特 華爾街最新多頭喊29美元

福特 (F-US) 股價處於漲勢，Argus 分析師 Bill Selesky 認為，福特還能從近期高位繼續攀升。

Selesky 週四將福特的目標價自 20 美元調升至 29 美元。福特當日上漲 3.3%，收 24.45 美元，優於大盤。同日 S&P 500 指數下跌 0.1%，道指下跌 0.5%。

Selesky 認為，福特狀況比他在 2 月調升其評級至「買進」時還要良好。

「福特的資產負債表不斷增強，且財務目標明確，這點持續令我們感到振奮，我們相信供應鏈問題和半導體晶片短缺將很快消散，可提供營收和獲利表現更高的機會。」Selesky 寫道。

「另一個利多是，福特在今年 1 月 4 日宣布，由於客戶需求不斷增加，其電動 F-150 Lightning 掀背卡車的年產量將從最初的 8 萬輛翻升近 2 倍至 15 萬輛。」

據彭博社報導，Selesky 對福特設定 29 美元的目標價，為華爾街新高，超越了先前 Tudor Pickering 分析師 Jeoffrey Lambujon 設定的 26 美元目標價。

福特雖受華爾街分析師喜愛，但其定位卻不同尋常，因其分析師平均目標價低於現行股價。追蹤福特股票的分析師中，約莫 54% 給予買進評級，但平均目標價僅略高於每股 20 美元，意味著現行股價隱含約 18% 下跌空間。

S&P 500 指數內的成分買進評級平均比率約 55%，而分析師平均目標價隱含漲幅約 10%。

分析師的目標價可以有多種解釋。 一般來說，目標價是分析師認為投資者可以為某一個股支付的金額，並且在未來仍能獲得正常回報。 從長遠來看，S&P 500 年化回報率約 10% (含股息)。

在股價飆升之際，就可能發生「買進一檔將下跌股票」的情況，福特現在似乎就是這例子。過去 3 個月來，福特股價上漲約 73%，這令分析師必須選擇調降其評級或提高目標價，而 Selesky 則選擇了提高目標價。