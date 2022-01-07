女股神跌落神壇？方舟創新ETF股價近腰斬！伍德矢言2022繼續「撈便宜」

女股神伍德 (Cathie Wood) 操盤的方舟創新 ETF (ARK Innovation) 本週陷入科技拋售震央，一些分析師認為她策略下的股票還沒觸底，仍會再進一步下跌。

方舟創新 ETF (ARKK-US) 週四 (6 日) 盤中低點距離 2021 年 2 月史上盤中高點下跌逾 48% ，比 2020 年 3 月新冠疫情大流行市場暴跌期間的跌幅還嚴重。

方舟創新 ETF 週四下跌 0.6%，收 85.58 美元，觸及 52 週新低。

Ritholtz 財富管理公司創辦人兼執行長 Josh Brown 認為，「對市場該部分來說，這比 2020 年 3 月更慘，這真的讓我吃驚。」

本週市場大拋售讓方舟創新 ETF 重挫 9%，主要是由於利率飆升。高利率通常不利於仰賴高資本支出的成長型股票，因為利率上升時，其未來收益的吸引力就會下降。

10 年期公債殖利率週四上升至 1.75%，由於 Fed 暗示今年收緊步伐將較預期快速，令公債殖利率開年就飆升。

Short Hills Capital Partners 投資長兼管理夥伴 Stephen Weiss 認為，伍德策略背後的股票跌勢還沒有觸底，其股價壓力還會持續下去。

他補充說：「通膨來了，我想 Fed 會更激進，Fed 希望你擺脫風險資產。」

方舟創新 ETF 持有的 43 檔股票中，36 檔已經較其 52 週高點下跌超過 40% 。特斯拉 (TSLA-US)、Roku (ROKU-US)、Teladoc Health (TDOC-US) 和 Zoom Video (ZM-US) 是方舟創新 ETF 主要持股。

CNBC》知名財經節目主持人 Jim Cramer 也在推特上批評方舟創新 ETF 的表現慘不忍睹，「雖然它不是對沖基金，也不能放空，但這對每一個持股來說都是一道陰影。」他認為方舟創新 ETF 難以找到機會，很難連勝。

FactSet 的數據顯示，自週一以來已有超過 2.8 億美元資金逃離方舟創新 ETF，顯見該 ETF 在 2021 年下跌 24% 後，今年又開局失利。

然而，「伍德加持股」自去年 2 月中旬以來的貶值並沒有改變該 ETF 的預測，伍德表示，她只是以較低的價格獲得她最有信心的股票，因此未來 5 年價格可能會跳升至 4 倍。

伍德本週繼續逢低買入她熱愛的股票，包括 DraftKings (DKNG-US)、Block (SQ-US) 和 Roblox (RBLX-US)。