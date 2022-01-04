豐田2021年取代通用汽車 成為美國汽車銷售霸主

日本汽車製造商豐田汽車 (TM-US) 的 2021 年美國銷量，將超越通用汽車 (GM-US)，讓這家底特律汽車製造商自 1931 年以來，首次未能登上美國汽車銷售寶座。

2021 年 1-9 月，豐田在美國賣出 186 萬輛汽車，而通用汽車則為 178 萬輛，多出 8 萬輛。2020 年，通用汽車全美總銷量為 255 萬輛，而豐田為 211 萬輛，福特汽車為 204 萬輛。

今年因汽車晶片短缺，生產受到影響，迫使汽車製造商緊縮產線，集中在最賺錢的車型。

通用汽車定 4 日公佈 2021 年全年美國銷售業績。根據行業出版物《汽車新聞》的數據，通用汽車自 1931 年超越福特汽車之後，就一直是美國最大的汽車銷售商。

豐田並沒有對這個預期中的結果感到自滿。資深副總裁 Jack Hollis 發表聲明表示，豐田汽車對忠實客戶「心存感激」，但「成為第一從來都不是重點或優先事項」。

通用汽車發言人 Jim Cain 表示，由於專注於獲利，該公司的全尺寸 SUV 和皮卡在美銷售非常強勁，而且隨著晶片供應改善，銷售額也會增加。

在 CEO Mary Barra 領導下，通用汽車也一直強調獲利能力而非銷量，為此還放棄了歐洲和俄羅斯等虧損的市場。

Edmunds 汽車分析師 Jessica Caldwell 表示，豐田將在 2021 年超越通用汽車，「除非通用汽車出現奇蹟」。但她補充說「這不太可能代表長期的轉變」，因為通用汽車銷售的品牌比豐田多。

Cox Automotive 也預測豐田 2021 年全年美國銷量將超越通用汽車：「豐田全年成功地控制了吃緊的庫存。」

對於整體汽車業，Cox Automotive 預測，與 2020 年 12 月相比，12 月美國新車銷量將下降 32%，為 2020 年 5 月以來的最低增速，當時美國因在第一波新冠疫情而幾乎全國封鎖。

產業分析師預測，2021 年全年美國汽車銷量約為 1500 萬輛，遠低於 2015 年到 2019 年 5 年間的平均銷量 1730 萬輛。

IHS Markit 預測，2022 年美國銷量預計將達到近 1550 萬輛，較 2021 年預計約 1510 萬輛水平高出 2.6%。