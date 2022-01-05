全球央行決戰見真章！解鎖2022年的7大投資關鍵

閱讀本文您將會了解： 2022 年全球通膨的預期與企業獲利影響 各國央行在 2022 年的決策方向 2022 年的資產配置策略

事件：

進入 2022 年，全球市場仍聚焦在 2021 年尚未解決的問題，特別是疫情、通膨與供應鏈的後續發展，皆與聯準會的利率決策息息相關。我們相信全球經濟在 2022 年仍會維持擴張，只是從絕對數字來看，實體經濟與企業獲利的增長動能，或許不如 2021 年強勁 (延伸閱讀: 疫情起伏不定 Omicron 會破壞全球經濟的復甦嗎？)。

關鍵一：通貨膨脹何時回跌？

儘管市場預期能源價格與運輸成本等可能在 2022 年回落，但一些具有僵固性的通膨因素，如住房與薪資成長等，反而會隨著全球景氣的持續擴張而上揚；所以我們預期 2022 年，美國大多數時間的核心通膨可能高於聯準會 2% 的目標，並促使聯準會進入升息循環。

關鍵二：2022 年供應鏈中斷的問題會否加劇？

供應鏈的問題已在修復當中，但具體完成的時間卻相當難預測，而且諸如港口擁塞、碼頭貨櫃堆積、貨車司機培訓、提升勞工重返工作崗位的意願、或是各國開放邊境讓勞工跨境移動等，這些問題的解決都需要相當一段時間。

關鍵三：目前全球經濟週期處於哪個階段？

以美國與歐洲來說，復甦成長最快的階段已經過去，但以亞洲來說，復甦卻仍在加速。美國的經濟雖會持續擴張，但仍要解決勞工短缺等供應方面的限制；而在 2021 年走緩的中國經濟，其增長動能卻會在 2022 年上半年開始走穩。

相對於商品在 2021 年的強進復甦，我們預計 2022 年全球增長的動力，將由歐、美轉向亞洲與個別的新興市場、或是服務業的回溫 (延伸閱讀: 五大變數無礙全球復甦 多元配置全面優化收益)。

關鍵四：各國央行的立場是否會同步轉鷹？

相較於聯準會近日才釋出的鷹派訊號，拉丁美洲與部分中東歐早已進入緊縮週期，英國、加拿大、澳洲等央行也已紛紛結束量化寬鬆，但歐洲與日本的央行卻保持相對觀望，而中國人行更有可能透過公開市場操作或其他措施替金融體系注入流動性；可見 2022 年全球央行的政策並不一致。

關鍵五：上游成本增加，企業獲利還能增長嗎？

隨著債券殖利率上升及更多成熟市場進入經濟週期的中段，許多已開發市場股票將持續修正企業獲利增長率。儘管 2022 年的全球企業獲利可能開始放緩，但就絕對數字來看，2022 年的企業獲利應會持續上升。 (延伸閱讀: 縮減購債啟動 經濟前景反而略為樂觀)

關鍵六：投資人應如何配置股票、固定收益和其他資產？

由於全球經濟仍處於擴張階段，因此股票及企業債等風險資產的表現，仍有機會優於政府公債及現金等保守資產。股票方面，全球多元配置仍是關鍵，重點可以從美、歐等已開發市場轉向中國及亞洲 (延伸閱讀: 雙位數漲幅可期 潛力標的就在這！)；特別是隨著亞洲疫苗接種率的上升，有助於經濟復甦及企業獲利。

在固定收益部分，由於已開發市場的公債殖利率仍低，因此在殖利率上升的環境下，投資人對縮短存續期及高收益的需求也會增加，新興市場債與高收益債的投資機會也會因此浮現。於此同時，另類投資與股市及債券的相關度較低，提供的殖利率也較具吸引力，投資人也可以把另類投資納入資產配置。

關鍵七：中國可能發生哪些變化？

當前中國的決策者，比較著眼於長期的經濟挑戰，例如環境永續、人口紅利降低、高科技產業的自給自足與金融穩定，所以中國政府也已針對這些問題提出了相應措施，包括減碳、教育改革、緊縮房地產市場、科技業的反壟斷和信貸調控等。

從長遠來看，這些政策或有助於中國重新調整經濟模式並提高成長潛力，但當局政策也必須在長期的可持續性、以及短期的穩定性之間取得平衡。所以在 2022 年，投資人應在主動式管理的策略下，精選可以獲得大量政策支持的產業進行佈局，如減碳和新能源、科技硬體的自給自足等。

2022 年全球投資建議

資料來源：摩根資產管理，2021/12。

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