【景順投信】2022 年十大預測

1.Omicron 變種病毒在短期內將是一個負面因素，使供應鏈中斷問題惡化並加劇通貨膨脹。然而，在幾個月內，如果 Omicron 的疫情仍然像我們現階段所看到的那樣較為溫和，它可能會成為一股正面的因素。因為它具有較高的傳染性，似乎正在取代更危險的 Delta 變種病毒。

2. 鑑於 Omicron 變種病毒的擴散，我預計新興市場股票在 2022 年年初開始將經歷波動。然而，我認為 2022 年全年新興市場股票的表現可能會領先包括美國在內的已開發市場股票。我預計新興市場的增長將加速，而美國和歐洲的經濟增長將放緩至更正常的水準。與 2021 年不同的是，受惠於貨幣和財政刺激措施，中國經濟增長重新加速，中國股市可能會在 2022 年推動新興市場股市走高。

3. 我預計 2022 年至少會發生一場重大的地緣政治危機（俄羅斯與烏克蘭的衝突排在可能性列表的首位），但相信市場會在它發生後的幾天內消化事件。

4.2022 年上半年美國股市可能會出現修正，但我預計反彈相對較快。對上一次大型的調整已經是很久之前，這種調整出現的可能性正在增加，原因是美國聯準會將在 2022 年上半年開始貨幣政策正常化並可能開始升息。

5. 隨著美國聯準會開始貨幣政策正常化，全球股票和債券市場的波動性應該會增加。但我相信美國聯準會有可能以低於市場目前預期的緊縮幅度而帶來正面的驚喜。

6. 我不相信美國聯準會會在三月份升息。現在還為時過早，尤其是考慮到 Omicron 變種病毒的擴散。然而，美國聯準會似乎急於開始縮減資產負債表。

7. 我預計在 Omicron 的復甦中，美國週期性股票將在 2022 年初優於防禦性和長期增長型股票，但全年來看，增長股將領先大盤。

8. 美國通膨數字可能會進一步上升，特別是考慮到 Omicron 變種病毒的擴散及其對供應鏈和勞動市場的潛在影響，但數字應該會在 2022 年中期見頂，然後緩慢減速。

9. 在我看來，隨著美國聯準會開始貨幣政策正常化，十年期美國國債收益率將在 2022 年結束時高於現階段的水準。

10. 最後，我預計到 2022 年，大眾對環境、社會和企業管理 (ESG) 投資的興趣會更大，部分原因是美國、歐洲和中國對電動汽車的接受程度急劇加速。

投資附帶風險，投資標的及投資地區可能之風險如市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣、流動性不足等風險。且基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資人宜明辨風險，謹慎投資。詳情請參閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。