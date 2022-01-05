無懼Omicorn病毒攪局 法人看好新興市場股市動能

Omicorn 變種病毒蠢動中，法人認為，預期今年初新興市場股票將難逃波動，但整體而言，在貨幣與財政政策加持下，新興市場股票表現仍優於歐美成熟市場。

景順首席環球市場策略師 Kristina Hooper 表示，Omicron 變種病毒是短期負面因素，使供應鏈中斷問題惡化並加劇通貨膨脹，但如果在幾個月內，如果 Omicron 的疫情溫和，也可能會成為正面的因素，主因是其高的傳染性，似乎正在取代更危險的 Delta 變種病毒。

Kristina Hooper 指出，預計新興市場股票在 2022 年年初開始將經歷波動，但全年新興市場股票的表現可能會領先包括美國在內的已開發市場股票。

Kristina Hooper 說，預期新興市場的增長將加速，而美國和歐洲的經濟增長將放緩至更正常的水準，但與 2021 年不同的是，受惠於貨幣和財政刺激措施，中國經濟增長重新加速，中國股市可能會在 2022 年推動新興市場股市走高。

在美股部分，Kristina Hooper 認為，隨著美國聯準會開始貨幣政策正常化，全球股票和債券市場的波動性應該會增加，而聯準會應不至於在 3 月升息，主因考量 Omicron 變種病毒的擴散，研判 2022 年上半年美國股市可能會出現修正。

另外，百達投顧認為，今年陸股仍可能引領潮流，尤其在歷經 2021 年虧損後，讓陸股價值具有吸引力，中國的貨幣政策正在轉向謹慎擴張，隨著最嚴重的營建商危機可能已經過去，預計該國的成長前景將有所改善。

至於新興市場，因考量經濟動能惡化、升息步伐加快以及俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢加劇等政治風險，因此減持亞洲以外的新興市場。