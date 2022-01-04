〈美股熱門股〉不只擊敗特斯拉 福特去年股價漲幅140%笑傲同業

福特汽車去年股價飆升約 140%，不只擊敗電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US)，也超車同業競爭對手通用汽車 (GM-US) 與大部分電動車新創企業，成為 2021 年汽車製造業中表現最好的一檔股票。

投資人對福特執行長法利（Jim Farley）領導的新方向表示讚賞，自法利接任福特的 15 個月以來，公司股票已漲逾 200% ，觀察人士表示，如果福透能夠實現加速電動車在內的 Ford + 計畫，並在 2023 年前實現 8% 的調整後息稅前利潤 (EBITDA) ，這股成長勢頭將持續下去。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 表示，今年對福特來說的確是突破性的一年，也是該公司自金融危機以來策略上最重要的一年。

根據 FactSet 對 22 位分析師的平均調查，福特獲「增持」（Overweight）評等，目標為每股 20.25 美元，長期成長率為 67.8%，該股 2021 年股價共上漲 136.3%，收在每股 20.77 美元。

福特目前市值為 830 億美元，若想讓其市值達到大多數競爭對手，或是電動車新創公司 Rivian(RIVN-US) 的水準，還有一段長路要走。

福特汽車 (F-US) 周一（3 日）股價上漲 4.81% 至每股 21.77 美元，盤後續漲 0.64%。

以下為其他傳統汽車製造商與電動車新創企業去年表現，以及分析師對其在 2022 年的評等與目標價：