Omicron變種病毒影響 福特汽車推遲員工重返辦公室計劃至3月

據報導，美國汽車大廠福特汽車 (F-US) 一份內部文件顯示，由於對 Omicron 變種病毒的擔憂，公司將員工重返辦公室工作的時間推延至明年 3 月。

福特汽車在一封發給員工的電子郵件中表示：「新冠肺炎疫情仍然不穩定，儘管員工的疫苗接種率已經有所提高，但我們仍決定推遲員工重返辦公室的時間至明年 3 月。」不過，該公司大部份製造業部門的員工都已經返回工廠工作。

福特汽車也表示，該公司計劃在 2 月和 3 月開始讓部分員工重返工作。目前福特 184,000 名員工中，約有 120,000 至 130,000 人已經重返工作，主要從事製造業。福特已經要求大部分美國受薪員工在 1 月 4 日前接種疫苗。

由於新的變種病毒 Omicron 出現，許多企業開始考慮改變員工重返辦公室的計劃和整體工作模式。企業也正在努力了解該變種病毒可能對運營和獲利帶來的影響，許多公司目前仍採取觀望態度。

美國科技巨頭谷歌 (GOOGL-US) 也在日前表示，在美員工回歸辦公室的時間從最初計畫的 10 月 18 日延後到明年 1 月 10 日，谷歌安全副總裁 Chris Rackow 透過內部郵件告知員工，谷歌在新的一年到來前需要重新評估情況，以確保讓員工回歸辦公室的可行性。

通用汽車 (GM-US) 也在週一表示，還沒有設定出受薪員工正式重返工作的日期，針對變種病毒 Omicron 的影響，公司正密切關注情況。