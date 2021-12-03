福特遭降評 但11月交車強勁推漲股價 分析師喊買通用

福特 (F-US) 股票週四遭調降評級，但正如其 11 月交付數據顯示，近幾日該公司利多不斷，週四股價仍漲近 1.5%。

Wolfe Research 分析師 Rod Lache 將福特股票評級自「買進」降為「續抱」，但目標價自 17 美元調升至 22 美元，相對估值似乎是這一變化的最大原因。

但福特股價並未遭降評而受打擊，週四仍上漲 1.48%，收 19.87 美元。今年迄今福特股價約上漲 126%，自 Lache 今年 4 月調升評級以來，股價上漲約 80%。通用汽車 (GM-US) 今年迄今漲幅約 46%。

Lache 週四表示，他現在更喜歡通用汽車的股票，因此他給予通用股票「買進」評級，目標價 86 美元，隱含漲幅逾 40%。受此激勵，通用週四上漲 2.96 美元或 5.10%，收 61.02 美元。

當然，Lache 提高福特目標價，以及福特 11 月銷量的好消息可能也是福特週四股價上漲的原因之一。

福特週四表示，11 月美國交車量達 158793 輛，較去年同期增加 5.9%。今年迄今，福特已經在美國交車約 170 萬輛，但較去年同期下降約 5.6%，係因半導體短缺限制了全年的車輛生產，但福特的交車成長凸顯短缺最嚴重的日子逐漸結束。

福特卡車仍相當暢銷，今年福特 F-150 依舊是美國最暢銷卡車，蟬聯 45 年冠軍寶座。

福特在美國的電動車 (含油電混合車)11 月交車量創下 11116 輛紀錄，其中 3088 輛為全電動的野馬 Mach-Es。

在此回降級後，約有 55% 追蹤福特的分析師給予「買進」評級，喊買比率與 S&P 500 成分股平均買入評級比率相符。福特的分析師平均目標價約 20 美元，大致與當前股價相符。