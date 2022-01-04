達爾、信通集團強強聯手 共組達信綠能 搶攻電動車功率模組

分離式元件大廠達爾 (DIOD-US) 與台灣汽機車機電系統整合大廠信通 (Sentec) 集團今 (4) 日舉行合資公司達信 (DiodSent) 綠能開業記者會，達爾總裁盧克修指出，雙方歷經半年討論及溝通，確定未來合作方向及計畫後，決定強強聯手、共組合資事業達信綠能，搶攻電動車功率模組。

達爾指出，達信已有短、中、長期規劃，初期計畫在上海建立品質控管系統及一條產線，年產能規劃約 10 萬套，藉此打入歐洲及中國微型車功率模組供應鏈，累積生產實績，進而為下一步爭取歐美國際大廠訂單預作準備。

中期除持續投入資金、擴充產能外，達信也將持續開發供電動車使用的高功率模組，以取得國際大廠訂單，另外，也將投入第三代半導體材料的車用功率模組，開發碳化矽 (SiC) 模組進入 HEV(油電混合動力車)、PHEV(插電式混合動力車) 及 EV(電動車)。

長期則計畫在兩岸布建生產線，包含桃園龍潭及中國兩地區，滿足未來電動車市場的龐大需求。

達爾指出，隨著歐洲國家如挪威、荷蘭自 2025 年起全面禁售傳統燃油車，德國、英國及日本也預計在 2035 年跟進，拉高電動車普及率，台廠也陸續投入，如鴻海 (2317-TW)、裕隆 (2201-TW) 就合資成立 MIH，進攻電動車產業。

達信將結合雙方集團資源及優勢，包括達爾在車用晶片領域的研發及創新能力，再搭配信通在關鍵散熱材料及封装技術的經驗，提升電動車功率模組的附加價值舆國際競爭力，打破由國際大廠壟斷的市場態勢。