英特爾取代思科 成2022年道指新晉狗股

英特爾將在 2022 年取代思科成為「道瓊狗股」（Dogs of the Dow），為廣受投資人歡迎的道瓊狗投資策略的新年變化。

簡單來說，「道瓊狗股」是從道瓊工業指數成分股中，挑選殖利率最高的 10 檔股票，年初買、年底賣。

許多投資人持有以殖利率為導向的「狗股」，並在每年年底重新調整 10 檔股票的投資組合，就是所謂的「道瓊狗股策略」。這種策略也是一種逆向投資，可以讓投資人接觸到財力雄厚但往往不受青睞的公司。

在 2021 年為止的 5 年內，狗股策略連續四年落後整體指數，因此今年可能是狗股的好年頭，包括 2021 年股息在內，狗股的報酬率為 16.3%，而道瓊工業指數的報酬率為 20.9%。

目前 2022 年狗股的平均殖利率為 3.9%，包括 IBM(IBM-US)、英特爾 (INTC-US)、Verizon Communications(VZ-US) 等表現逆轉勝的公司，以及默沙東（Merck）(MRK-US)、安進（Amgen）(AMGN-US) 等不受歡迎的製藥公司，後者兩家公司在 2021 年的總報酬率只有 1%。

標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices）資深分析師 Howard Silverblatt 根據上周五收盤價，計算出以下 10 檔道瓊狗股 2022 年的殖利率：

Silverblatt 表示，上述 10 檔道瓊狗股的殖利率看起來都是安全的。

除高殖利率外，道瓊狗股的估值往往較低，默沙東、Walgreens Boots Alliance(WBA-US)、Verizon、陶氏化學 (DOW-US) 的預估本益比約為 10 倍，IBM 與雪佛龍的預估本益比約為 12 倍，10 檔當中只有可口可樂 (KO-US) 超過標普 500 指數，預估本益比為 20 倍。

價值型股票在經歷 10 年表現不佳 (包括去年) 之後，有望在 2022 年贏過成長型股票，原因是美國經濟穩步成長，再加上聯準會（Fed）可能會提短期利率，可能會對成長型股票估值造成壓力。

如果價值型股票大漲，狗股也會大漲，投資人有望獲得約 4% 可觀殖利率，與許多垃圾債券的殖利率相當，而且是美國 30 年期公債殖利率的兩倍。

截稿前，英特爾 (INTC-US) 周一（3 日）上漲 3.32%，每股報 53.21 美元，思科 (CSCO-US) 下跌 0.33%，每股報 63.16 美元。