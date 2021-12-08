福特攜手Salesforce推「VIIZR」拓展商業軟體業務

福特汽車周二（7 日）表示，計劃與企業軟體公司 Salesforce 合作，從明年開始將針對中型企業推出新的軟體訂閱服務「VIIZR」。

福特表示，VIIZR 是基於 Salesforce 技術的現場服務管理市場規模工具，替承包商、維修技師與其他行業人員提供數位化文書工作包括開發票、行程安排、管理請求等，訂閱價格每月 39 美元起。

福特執行長 Jim Farley 表示，福特一直以來是商業業務的支柱，Salesforce 是 CRM 領域的全球領導者，很高興能將先進的數位工具引入行業，幫助提高業務生產率。

據估計，美國現場服務管理市場規模每年為 30 億美元，預計未來 6 年內將成長一倍，因為新冠疫情導致的消費者行為改變，將推動需求提升。

福特與其他競爭對手一樣，也在努力建立穩定的經常性訂閱收入來源，補充汽車銷售收入，該收入受到經濟低迷或半導體短缺等干擾影響。

福特表示，VIIZR 在 2022 年上半年推出之前，將推出免費板供企業試用。

截稿前兩家公司股價連袂走高，福特 (F-US) 上漲 3.54%，每股暫報 19.91 美元，Salesforce(CRM-US) 上漲 3.72%，每股暫報 268.4 美元。