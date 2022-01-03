今年電價調漲壓力大 經長估國際油價、天然氣Q1回跌

立法院預算中心指出，國內綠能在 2025 年發電占比無法達標 2 成，僅會達到 15.2%，面對國際油價、天然氣價格漲勢不止，外界憂心今年電價恐調漲，經濟部長王美花今 (3) 日表示，待歐美冬季燃氣、燃油需求減緩後，國際油價預估今年首季回跌，約落在每桶 70 至 80 美元之間，天然氣也將跟著走跌。

中央政府目標 2025 年達到非核家園，國家電網占比預計為再生能源 20%、天然氣發電 50%、燃煤 30%，後續持續推動「2050 淨零碳排」計畫。不過，據經濟部能源局提交給立法院預算中心最新資料顯示，2025 年再生能源發電占比無法達到 2 成，最新估值下修為 15.2%，出現約 5 個百分點的電力缺口。

王美花坦言，當年規劃 2025 非核家園目標時，台灣每年經濟成長都沒有很高，例如 2015 年 GDP 成長 0.65%、2016 年 1.48%，因此，2016 年預測 2025 年用電量為 2575 億度。然而，近幾年因為半導體擴大投資，現在推估 2025 年用電量 3175 億度，較原本預估增加逾 2 成。

王美花表示，儘管「分子」沒有動，但因為「分母」變大，造成綠電占比未能達標。此外，離岸風場工程進度受疫情影響延宕，王美花說，會慢慢追趕上來，而光電在 2016 年時不到 1GW，截至目前已有 7.65GW，顯著成長。

王美花強調，儘管能源配比略有不同，但供電量一定夠，這也是為什麼中油第三天然氣接收站扮演重要角色的緣故。

對於今年國內電價是否調漲，王美花指出，4 月將交由電價審議委員會決定，不過，據中油預估，天然氣價格將在今年第一季走跌，國際油價待歐美用油旺季結束後，也有望回落，約落在每桶 70 至 80 美元區間，有助緩解國內能源成本壓力。