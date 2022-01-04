台灣再爆4例本土 桃機清潔員染Omicron、防疫計程車司機確診

國內今 (4) 日一口氣新增 4 例新冠肺炎本土病例，疫情指揮中心指揮官陳時中指出，1 名 40 多歲桃園機場停車場清潔人員感染 Omicron，匡列接觸者中有 2 名同事也呈陽性，另外，經擴大採檢防疫計程車司機 600 多人後，又驗出 1 例確診，這名司機曾載過境外移入確診個案，傳播鏈是否與清潔員案有關仍需疫調釐清。

指揮中心指出，案 17230 任職機場停車場清潔人員，近期無出入境紀錄，已接種 2 劑 AZ 疫苗，個案於 1 月 2 日出現發燒、畏寒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀。案 17238 及案 17239 均為同職場工作人員，通勤時有搭乘同班交通車。

由於機場廁所曾有防疫計程車司機使用，因此緊急召回司機大規模採檢，總數達 600 多人，已知採檢 314 人，其中案 17240 今天確診，他 1 月 1 日出現咳嗽症狀，有 1 名同住家人，相關疫調、接觸者匡列及防治工作正在進行中。

不過，陳時中表示，防疫計程車司機案 17240 曾在去年 12 月 26 日載過境外移入確診者，29 日被召回採檢，PCR 檢驗結果為陰性，31 日二度載到 1 名確診者，感染源頭待調查，與停車場清潔人員案件的關聯尚不清楚。

台灣已經出現 Omicron 本土病例，截至 1 月 3 日為止，我國 COVID-19 疫苗第一劑接種率約 80%，第二劑接種率約 69%，為因應國際疫情持續嚴峻及 Omicron 新型變異株的威脅增加，接種涵蓋率仍須再提升，各地方政府自 1 月 5 日至 1 月 31 日前，可提供 18 歲以上民眾 200 元 (含) 以下衛教品，以鼓勵接種疫苗。