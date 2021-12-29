高壓用戶夏月電價提前實施尚未拍板 經部1月再行討論

經濟部今 (29) 日召開今年度第 3 次電價費率審議會，會中針對決議明年度輸配電業各項費率，至於外界關注的高壓用戶夏月電價是否提前至 5 月下半月實施，經濟部次長曾文生表示，部分產業對制度變更仍有疑義，將責請台電在 1 個月內做充分溝通、報告後，再回到審議會進行討論。

經濟部能源局表示，審議會依輸配電業各項費率計算公式，決議明年度輔助服務、電力調度、轉供輸電分別為每度 0.0474 元、0.0849 元、0.1701 元，平均調降 0.01-0.02 元，而轉供配電之平均費率每度則調升約 0.018 元，達 0.3193 元，費率適用期間為明年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

針對 2.5 萬戶高壓以上用戶 5 月下半月納入夏月電價，能源局說，約 7 成用戶表示認同或無意見，但審議會委員提出不認同用戶中有些屬電費下降產業，顯然溝通層面仍有問題，因此將請台電加強溝通，預計明年初再開會討論。

因應夏月電價提前實施，曾文生表示，在全年平均電價維持不變條件下，非夏月電價也將進行調整，以旅館業為例，5 月旅館業並不是旺季，但 1、2 月適逢農曆過年，若依新機制計算，整體電費可望優於原計算機制。

此外，政府對現行綠能轉供有提供優惠措施，但能源局指出，考量使用者付費、公平性，將逐步降低基本費率優惠折扣數，明年維持現行一折的折扣費率，但 2023、2024 年提升為五折，2025 年後則不再打折，但不排碳綠電排碳費率仍維持為 0，因此綠電轉供費率仍僅是平均輸配電費率的 50%。

審議會也決議調整明年度到 2024 年線路設置費，能源局說，因該費用多屬新建房屋申請用電時一次性收取，繳付對象以建商、工業用戶為大宗，對現有用戶不無影響，線路設置費率調整新方案將從明年 4 月 1 日起實施。