用電需求強 經濟部重申2025年再生能源裝置量目標不變

國內用電需求持續成長，經濟部今 (3) 日表示，國內在防疫有成、轉單、半導體擴廠、台商回台投資等帶動下，不僅經濟加速成長、用電需求也大增，政府能源轉型訂定 2025 年再生能源裝置容量目標光電 20GW、離岸 5.6GW，建置目標不變，但發電量須在隔年才能全年滿發。

經濟部表示，2025 年再生能源 20% 占比目標設定背景，是 2015、2016 年以經濟成長率 1~2% 推估，估算 2025 年發電量為 2575 億度，但近年在經濟高度成長下，估 2025 年全國發電量將成長至 3175 億度，但因整體分母變大，導致再生能源占比值與 2016 年預估值產生差異。

經濟部指出，太陽光電裝置容量已從 2016 年 1.25 GW 成長至 2021 年 7.65GW，成長 5.15 倍，離岸風電則從無到有，至去年底已完成 253MW，並估今年將有近 2000MW 風場完成併網。

經濟部強調，依循能源轉型方向，2025 年太陽光電 20GW、離岸 5.6GW 建置目標不變，將責成台電如期完成電力網建設，以便綠能電廠、電網同步到位，不過發電機組完成建置後，發電量須待隔年才能完整全年發電，因此 2025 年實際再生能源發電量將比 2016 年預估值略減。