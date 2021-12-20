郭台銘憂明年產業民生缺電 經長：將確保穩定供電

鴻海 (2317-TW) 集團創辦人郭台銘認為明 (2022) 年台灣工業、民生都將面臨缺電危機，對此，經濟部長王美花今 (20) 日受訪回應，公投與電力調度是兩個不同的議題，針對電力調度已提出多項配套，將指示台電確保穩定供電。

王美花表示，四大公投中與電力相關的是核四重啟、中油第三天然氣接收站等議案，其中，三接外推方案雖然完工時間將延後兩年，但經濟部當時就提出氣源調度、大潭 8/9 號機取代舊機組、需量反應等配套措施。

核四重啟議題方面，王美花指出，最大問題還是在安全，也評估重啟至少須 11 年時間，因此不是短期電力問題解方，隨著公投案落幕，將儘快與台電、當地政府商討溝通資產認列問題。

四大公投案在上周末順利落幕，皆未達通過門檻標準，鴻海創辦人郭台銘在周末對供電提出擔憂，台電也在第一時間回應表示，郭台銘是社會意見領袖，為善意提出提醒，台電將確保供電穩定，公投前後皆是如此。

另一方面，反萊豬公投同樣未達通過門檻，部分人士看好將有助台灣加入 CPTPP 等國際組織，王美花則說，這次公投凸顯台灣社會願意遵守國際標準，也排除最大障礙之一，認為對台灣加入國際組織、維繫台美關係都有助益，至於日本核食議題，目前則未有討論。