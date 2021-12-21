太陽光電協會：政府需快速建構再生能源發電 解決缺電疑慮

台灣太陽光電產業協會理事長暨中美晶 (5483-TW) 董事長徐秀蘭今 (21) 日指出，針對近日公投結果，人民用選票表達對於核四安全的疑慮，為四個議題中同意與不同意差距最大的，讓朝野能了解台灣能源已沒有退路，積極建構再生能源將是最快速且能補足企業對綠電需求的不二法門。

徐秀蘭表示，台灣經濟以外銷導向，世界主要廠商或品牌如台積電 (2330-TW)、APPLE(AAPL-US)、NIKE、H&M 等，無論手機、運動鞋、衣服等品牌都加入 RE100，象徵企業未來用電 100% 將來自再生能源。

台灣企業作為大品牌的供應鏈，也被要求使用再生能源，屆時台灣將嚴重缺乏再生能源。

徐秀蘭強調，此次公投後，政府發展再生能源應有更積極的作為，且太陽光電產業協會身為台灣再生能源最重要的一環，將全力支持政府發展太陽光電建置，補足台灣尖峰用電，盡快補足產業對於再生能源的需要。

政府目前太陽能目標設置量只公布至 2025 年，對於 2025 年後的設置量規劃一直沒有訂出，但台灣要在 2050 年達到淨零碳排，需要更多的再生能源，期許政府訂出未來 30 年的各類再生能源設置目標量，讓產業及民眾知道，唯有全民一起努力才能達到能源全面轉型的目標。

台灣太陽光電產業協會表示，政府有再生能源目標後，由於台灣再生能源發電業及再生能源售電業有開放民間經營，但輸配電業並無開放民間經營，因此補助輸配電業並不會有圖利廠商的問題。

協會建議，政府訂出設置再生能源目標後，可規劃哪些區域發展太陽光電，由公務預算補助台電安排饋線，安排好後，企業即會被規範至那區域去設置，且躉購費率也可以扣除企業不需支出的成本跟著降低。

協會認為，透過公務預算補助台電優點，台電不用再為他們財報不好看而擔憂、不願意提早投資，更可以針對政策未雨綢繆，把環境建構好。

徐秀蘭理事長強調只要政府有需要，產業一定支持政府把所需要的資源準備好，一起為台灣建置再生能源努力。