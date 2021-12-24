〈營業氣候調查〉三大產業連袂上揚 內需回溫服務業連4升

台灣經濟研究院今 (24) 日公布 11 月營業氣候測驗點，製造業為 102.44 點，結束連 6 月下滑轉為上揚 1.1 點，服務業較上月上揚 1.52 點至 98.29 點，呈現連 4 升，營建業同樣轉為上揚至 109.07 點，月增 0.22 點。

台經院院長張建一表示，今年出口帶動經濟成長力道強勁，除了電子，傳產出口表現也均回穩，內需的消費在疫情趨緩後，也持續回穩中，至於通膨壓力，未來的輸入性物價表現，還是影響國內物價變化關鍵。

據台經院調查，儘管多國重啟防疫限制措施，將影響全球生產和供應，不過，國內製造業終端需求續強，加上半導體景氣能見度仍高，製造業廠商看好未來半年景氣表現。

製造業認為當 (11) 月景氣為「好」比率為 29.8%，月減 2.1 個百分點，「壞」的比率則為 18.8%，年增 2.1 個百分點，橡膠製品業、非金屬礦物業、成衣及服飾業與電力機械業廠商明顯看好當月景氣，而權重最大的電子機械業看好當月景氣的廠商比例也高於看壞，不過，鋼鐵基本工業和化學工業對當月景氣看法較為悲觀。

而對未來半年，看好廠商增加 3.7 個百分點至 27.6%，看壞比率減少 2.8 個百分點至 12.2%，有接近 80% 比例的鋼鐵基本工業廠商持平看待未來半年景氣表現，而電子機械業看好未來半年景氣的廠商比例較高於看壞。

服務業方面，受惠股市交投熱絡，加上國內疫情趨緩推升國旅、外出餐飲人潮湧現，70% 以上的餐旅業者、90% 的證券業者均看好當月景氣，而對未來半年更有超過 90% 的餐旅業者看好。

營建業方面，由於建物買賣移轉件數成長，且受年底前趕工潮拉抬、廠辦興建陸續開工動土，營建業看好當月景氣表現。

不過，由於預期公共建設計畫審議時間拉長，加上房市面臨買賣雙方對價格認知差距出現拉鋸、打炒房政策效應將陸續浮現，未來半年營建業景氣僅以持平看待。