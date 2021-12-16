〈央行理監事會〉調升今年GDP預測 楊金龍預告明年將朝緊縮方向前進

台灣央行今 (16) 日召開第四季理監事會議，基準利率連 7 凍，不過，央行總裁楊金龍直指，目前貨幣政策基調是適度寬鬆，但明年一定朝緊縮方向前進，而央行升息要看 3 個條件，包括美國經濟金融情勢變化、各國貨幣政策動向和資金移動，以及國內中小企業紓困狀況。

本次央行也調升我國經濟成長率 (GDP) 預測值，今年為 6.03%，明年為 4.03%，楊金龍說，明年內需成長是主要動能，而民間投資雖具有持續性，但高基期對經濟成長的貢獻會比較小。

楊金龍進一步說明，未來貨幣政策的基準利率「最起碼會將過去因疫情調降下來的 1 碼，選在適當時間會調回來」，然而，各產業復甦不一，受疫情衝擊大的產業復甦良好之際，就是升息很好的時間點。

由於中小企業貸款專案確定在明年 6 月底停止優惠利率，屆時銀行會以其利率貸放，因此，楊金龍同步呼籲中小企業盡早安排財務。

另一方面，楊金龍對於國內經濟情勢認為，現階段台灣經濟並未過熱，且物價相對平穩，央行最新預測消費者物價指數 (CPI) 年增率今明年分別為 1.97% 和 1.59%。

楊金龍進一步說明，年中以來雖國內通膨壓力上升，但整體物價漲幅相較歐美國家溫和，且這次的物價壓力相較於歷史事件的通膨也相對緩和，惟未來中長期的通膨率仍有待觀察，還是明年一個比較大的不確定因素。

整體而言，央行認為，今年第四季經濟穩定成長，而明年隨著全球景氣持續復甦，有助台灣出口和民間投資動能，惟基期墊高，成長率將趨溫和，內需服務業景氣逐步回溫，就業可望漸增，預期民間消費成長回升。