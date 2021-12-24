一銀衝刺安養信託 跨業結盟打造安養照護一條龍服務

銀行積極推廣安養信託業務，第一銀行表示，近兩年已核准長照業者融資授信額度共 33 件，提供業者自興建起至完工營運後的完整信託服務，現在更進一步拓展跨業合作異業結盟，與「好好園區」養生村簽訂合作備忘錄（MOU），共同建立信託及安養照護合作機制，打造友善高齡長者的生活環境。

根據第一銀行與好好園區養生村簽訂的業務 MOU，包括提供興建期間融資、營運期間提供預收款信託及入住者之安養信託服務，並規劃相關課程協助推廣信託觀念，為兼顧入住者實際需求，接洽由社福機構擔任安養信託的信託監察人，讓入住者更為安心。

根據內政部統計，台灣將於 2025 年邁入超高齡社會，因應高齡長者在生活各種面向需求，第一銀行與安養、長照相關業者共同攜手合作，提供一站式購足之安養長照相關人身照顧、健康醫療、社會福利及生活育樂等一條龍服務。

第一銀行副總經理施瑪莉表示，在安養信託業務推動上，一銀以「跨部門商品整合、異業結盟、貫徹信託 2.0 之理念」之三大面向發展異業結合契機，建置完善信託服務，共創高齡長者、長照業者及信託業者三贏之信託服務平台。

一銀表示，好好園區養生村座落於台中沙鹿，占地 3600 坪，全棟 67 戶各自擁有對外陽台，每層樓皆設有公共廚房及兩個交誼廳，透過飯店式管理提供家族核心成員長住的終身住宅。

施瑪莉表示，因應人口老化結構的改變，在老年人口激增、生育率銳減夾擊下，年輕人的負擔將愈來愈沉重，一銀配合金管會推動「信託 2.0 計畫」政策推動跨產業信託及在地安養等全方位信託並兼顧企業社會責任，協助往來業者創造新商機。