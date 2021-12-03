商研院估明年初服務業景氣回升 物價壓力同增

商業發展研究院 (商研院) 今 (3) 日發布 10 月商業服務業景氣循環指數，由於復甦分歧，第三季主要商業服務業持續衰退中，僅領先指標復甦強勁，預測若疫情不再惡化或未出現其他不利因素，商業服務業將可於明年初從蕭條谷底迅速回升，但也提醒，螺旋狀物價上漲 (inflationary spiral) 壓力上升中。

商研院認為，疫情起伏、防疫警戒鬆緊和紓困振興措施的輪替，是主導短期商業服務業景氣波動的重要因素，若未見疫情病毒變種再入侵等變數，明年開始，翻轉復甦希望極大。

商研院進一步指出，第三季民間企業存貨變動巨幅成長，應是景氣看好且物價看漲的明顯徵兆，不過，螺旋狀物價上漲壓力上升中，顯示投機風潮推波助瀾，宜需嚴密監控，必要時應當機立斷。

10 月商業服務業景氣循環同行指標綜合指數續降為 - 1.727 個標準差，不過，商研院預測，接下來將見回升，到明年 4 月將持續改善為 - 0.399 個標準差，是 2008 年金融海嘯 (2009 年 6 月曾經出現最低谷 - 1.95 個標準差) 以來，僅耗時 3 個月觸底回升，顯示景氣隨疫情警戒升級而急速惡化，又隨疫情警戒鬆綁、振興措施等挹注，而快速回復。