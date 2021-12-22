〈中研院GDP預測〉明年GDP恐難保4 CPI連2年衝破2%

中研院經濟研究所今 (22) 日發布 2022 年台灣經濟情勢總展望，預期明年實質經濟成長率 (GDP) 為 3.85%，定調恐難「保 4」，與央行預測值 4.03%、主計總處預測值 4.15% 不同調；同時，中研院對物價的預測也相對悲觀，估 CPI 年增率將連續 2 年破 2，今明年分別為 2.01%、2.04%。

中研院經濟所研究員周雨田指出，今年全球經濟逐步復甦，而國內經濟受惠於出口熱絡，估全年我國 GDP 可達 6.04%，不過，明年全球恐持續受運輸供應鏈瓶頸和通膨影響，經濟動能將有所趨緩，再加上高基期影響，因此預測明年我國 GDP 為 3.85%。

周雨田進一步解釋，中研院的預測值低於其他機構，原因在於，認為運輸鏈供需失衡狀況無法很快緩解，且若美國聯準會開啟新的升息循環，會影響到未來經濟成長動能，再加上民間投資將受到今年高基期的影響，成長率僅 2.32%，大幅低於今年的 18.75%。

不過，中研院同樣看好民間消費復甦，隨著消費者信心回升，另政府決議明年度調漲基本工資和軍公教薪資，所得效果有助明年內需逐漸復甦，同時今年比較基期偏低，估民間消費明年成長幅度將衝上 5.27%，大幅高於今年的 0.05%。

而政府推動都更改建和公共綠能設施投資，預計今明年實質固定資本形成年增率分別成長 14.85%、2.68%。

對外貿易方面，由於數位化商機和新興科技應用迅速成長，有助維繫明年出口動能，惟國際物流和供應鏈問題增加外貿不確定性，且於高基期影響下，併計物價因素後，預期明年實質商品及服務的輸出和輸入成長率分別為 3.41%、2.77%。

勞動市場方面，中研院預期，今明年失業率分別約為 3.98%、3.85%。

整體來看，中研院認為，面對新變種病毒風險，各國抗疫政策不同，導致貿易運輸延宕，全球供應鏈紊亂和商品供給瓶頸，國際貨幣基金組織 (IMF) 和經濟合作暨發展組織 (OECD) 皆於近期調降全球經濟成長率和調高通膨預測值，顯示經濟復甦的不確定性擴大。

此外，美中經貿紛爭，全球關鍵供應鏈競爭等地緣政治風險，也將牽動我國外貿成長力道，考量不確定因素和預測誤差下，中研院預測我國明年全年實質 GDP 成長率的 50% 信賴區間為 2.77-5.06%。