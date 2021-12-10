〈中經院經濟預測〉今年GDP成長估破6% 強勢台幣減緩通膨壓力

中經院今 (10) 日發布最新台灣經濟成長預測，2021 年上修至 6.05%，成長模式呈現外熱內暖情形，2022 年 GDP 估成長 3.67%，將寫下連續 4 年超過 3% 的紀錄。至於外界擔憂的物價齊揚問題，中經院認為，強勢台幣將有助降低國內輸入性通膨的壓力。

中經院預估今年 GDP 成長 6.05%，為 2011 年、後金融海嘯時代以來新高，各季成長率因疫情干擾及比較基期影響，呈現上半年優於下半年的情形，分別為 9.20%、7.76%、3.70%、4.02%。其中，國內需求貢獻 4.61 個百分點、固定資本形成貢獻 3.60 個百分點，民間消費貢獻 0.03 個百分點；國外淨需求貢獻 1.44 個百分點。

至於 2022 年的經濟成長率，中經院預估約為 3.67%，雖較 2021 年降低 2.38 個百分點，但為連續第 4 年成長率超過 3%。2022 年成長模式呈現內外持平，其中民間消費對經濟成長的貢獻，在連續 2 年衰退情形下，可望明顯增加。

關於外界聚焦的通膨議題，中經院表示，全球 CPI 年增率預測值自年初以來即呈逐月上修，在國內，以輸入性通膨為主，2021 年 WPI 年增率預估值約為 8.44%，2022 年則降為 3.90%。2021 年 CPI 年增率預估值約為 1.90%，較 2020 年之負成長差距 2.14 個百分點。雖然民間對企業轉嫁提高售價的感受日益加深，但 2022 年 CPI 年增率預測值約 1.77%，較 2021 年略降 0.13 個百分點。

根據中經院分析，新台幣兌美元匯率 2021 年均價約為 28.03 元，較 2020 年的平均匯率 29.58 升值 5.24%，新台幣成為最強亞幣；2022 年均價約為 28.04 元，與 2021 年持平。強勢的台幣有助於降低國內的輸入性通膨。

此外，因疫情影響企業營運之人力需求，中經院估 2021 年失業率為 3.99%，較 2020 年增加 0.14 個百分點；2022 年失業率估為 3.82%，與 2021 年相去不遠。