〈美股盤後〉Fed料明年升息3次 道瓊翻紅漲逾380點

週三 (15 日) 美股早盤以平盤開出後震盪走低，盤中時段，美國聯準會 (Fed) 公布偏鷹派的 FOMC 會議結果，暗示明年將升息 3 次，美股主指黑翻紅，科技股強拉尾盤，道瓊收紅逾 380 點，那指漲逾 2%。

政經消息方面，在結束為期兩天的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議後，Fed 公布貨幣政策會議結果，維持基準利率 0% 至 0.25% 區間不變，加快每月縮減購債 (Taper)，預計明年跟後年將各升息 3 次。

Fed 主席鮑爾於會後記者會上表示，美國經濟不再需要大規模寬鬆政策支持，由於美國通膨偏高，迫使 Fed 加速 Taper 並將於明年 3 月完成。他還保證，Fed 不會在完成 Taper 前就開始升息。

美國證券交易委員會 (SEC) 週三 (15 日) 就多個提案進行表決，對「提高內部人交易限制」、「企業高層股票回購」提出更嚴格的新規，以解決目前的監管盲區。

與此同時，市場傳出 Anchorage Capital 計劃關閉旗下規模為 74 億美元的私募股權公司 Anchorage Capital Partners，並向投資者返還資金。

國際貨幣基金 (IMF) 週三警告，全球債務去年狂升至 226 兆美元的歷史新高，隨著升息腳步逼近，將引發債務可持續性的擔憂。

地緣政治消息方面，英國《金融時報》引述消息人士報導，拜登政府計劃再將無人機製造商大疆創新科技 (DJI) 列入貿易和出口黑名單，並將 20 多間中國企業列入實體清單。

疫情方面，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，全球確診數已飆破 2.72 億例，死亡數突破 532 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 85.6 億劑疫苗。

週三 (15 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 383.25 點，或 1.08%，收 35,927.43 點。

那斯達克指數上漲 327.94 點，或 2.15%，收 15,565.58 點。

標普 500 指數上漲 75.76 點，或 1.63%，收 4,709.85 點。

費城半導體指數上漲 140.0 點，或 3.69%，收 3,934.5 點。

標普 11 大板塊有僅能源板塊收黑，資訊科技、醫療保健和公用事業領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王勁揚。蘋果 (AAPL-US) 漲 2.85%；Meta(原臉書）(FB-US) 漲 2.37%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 1.76%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 2.50%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.92%。

道瓊成分股多收紅。聯合健康 (UNH-US) 上漲 3.11%；安進 (AMGN-US) 上漲 1.8%；Merck(MRK-US) 上漲 2.13；家得寶 (HD-US) 上漲 1.39%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 0.87%。

費半成分股幾乎全漲。AMD(AMD-US) 漲 8.04%；輝達 (NVAD-US) 漲 7.49%；艾司摩爾 (ASML-US) 漲 5.01%；恩智浦 (NXPI-US) 漲 4.27%；博通 (AVGO-US) 漲 4.06%；應材 (AMAT-US) 漲 4.01%。

台股 ADR 集體收紅。台積電 ADR(TSM-US) 強漲 3.53%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 2.20%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 3.52%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.42%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.85% 至每股 179.30 美元，市值來到 2.94 兆美元。市場研究機構 Vanda Research 指出，蘋果 900 億美元庫藏股計畫和散戶大力追捧買進，正推升蘋果股價。

ROKU (ROKU-US) 暴跌 7.95% 至每股 203.94 美元。美國國際貿易委員會 (ITC) 禁止進口和銷售 ROKU 產品，因 ROKU 產品侵害 Universal Electronics 專利。

電商龍頭亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.50% 至每股 3,466.30 美元。亞馬遜旗下 AWS 雲端事業近日在印尼推出 AWS 亞太 (雅加達) 區域，計劃未來 15 年將在印尼投資 50 億美元。

經濟數據

美國 11 月零售銷售年增率報 18.2％，前值 16.3%

美國 11 月零售銷售月增率報 0.3％，預期 0.8％，前值 1.7%

美國 12 月紐約 Fed 製造業指數報 31.9，預期 25.0，前值 30.9

美國 12 月 NAHB 房產市場指數報 84.0，預期 84.0，前值 83.0

華爾街分析

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 指出，Fed 發出訊號將認真對待通膨問題，迄今為止，市場相信 Fed 能成功遏制通膨。

Fed 主席鮑爾週三稱，美國經濟成長仍將強勁，即通膨率超過聯準會的 2% 目標。E*Trade Financial 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 表示，實際上市場正在為 Fed 對經濟信心滿滿而歡呼。

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 表示，現在市場面臨的一個大問題是，美國經濟能否消化這種升息步伐而不會感到陣痛，「歷經 20 個月寬鬆政策後，Fed 將在未來 2 年內升息 6 次看似讓人不知所措。不過，與之前升息週期相比，市場估且相信美國經濟可以應對，不僅如此，(改善) 美國通膨也需要它 (升息)。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主