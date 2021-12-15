世衛警告Omicron傳播速度前所未見 蘋果恢復口罩令

週二 (14 日) 世衛組織 (WHO) 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 指出，新冠變種病毒株 Omicron 正在前所未見過的速度傳播，可能在全球大多數國家 / 地區都存在案例。

新冠變種病毒株 Omicron 來勢洶洶，全球 233 個國家 / 地區中已有 77 國發現 Omicron 確診，即便目前感染 Omicron 的症狀都是溫和，世衛組織擔心各國小覷，這個高傳染性的病毒。

世衛秘書長譚德塞週二表示：「新冠變種病毒株 Omicron 正在前所未見過的速度傳播，現實情況是，大多數國家 / 地區可能都有 Omicron 案例，即使還沒有被發現。」

譚德塞稱，低估這種病毒將造成危害，即使 Omicron 不太可能引發重症案例，造成染疫數量也可能再次壓倒毫無準備的醫療系統。

他警告，僅靠疫苗並不能保護世界各國免受 omicron 的侵害，呼籲透過戴口罩、保持社交距離、維持通風和手部衛生，以防止病毒傳播。

蘋果恢復口罩令

面對新冠確診率飆升和 Omicron 來襲， 蘋果週二宣布恢復旗下直營門市口罩規定並限制人數。

週二蘋果最新聲明中提到，為了顧客和員工福祉，本公司要求所有顧客光臨蘋果門市時都必須戴上口罩，隨著本公司正進入一年中最繁忙時期，主動監控和管理入店人數，將使人們能感受更舒適的社交距離。

蘋果恢復口罩令 (圖片：AFP)

隨著假日購物旺季進入最後階段，疫情復甦帶來艱困的挑戰，不過分析師樂觀預計，蘋果本季銷售額將創新高，約達 1180 億美元。

輝瑞新冠肺炎口服藥傳佳音

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.71 億例，死亡數突破 531 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 84.9 億劑疫苗。

週二輝瑞新冠肺炎口服藥中期臨床試驗結果出爐，治療高風險患者的保護力效果達 90%，大幅降低重症與死亡率，並且對 Omicron 變種仍然有效。

英國牛津大學週一公布的一項研究發現，接種 2 劑阿斯特捷利康或輝瑞疫苗後產生的中和抗體水平，不足以抵抗新變種病毒 Omicron。另外，還有研究數據顯示，兩劑輝瑞 BNT 疫苗似乎保護率不足，需要三劑才能有效防止感染 Omicron 變種。

截稿前，輝瑞 (PFE-US) 上漲 0.45%、阿斯特捷利康 (AZN-US) 下跌 0.33%、蘋果 (AAPL-US) 下滑 1.38%。