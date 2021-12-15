英監管抨擊：蘋果Google「牢牢掌控」手機使用方式

週二 (14 日) 英國監管機構競爭及市場管理局 (CMA) 發布中期調查報告指出，兩大科技巨頭蘋果和 Google 「牢牢掌控」民眾使用手機的方式，利用市場力量、各自建立獨立生態系統，以減少競爭、限制使用者的市場選擇，並可能促使價格上漲。

英國監管機關自今年 6 月啟美國 Apple 和 Google 公司的「寡頭壟斷」調查，審查兩家公司的智慧型手機操作系統、應用商店和瀏覽器。

CMA 針對 Apple iOS 作業系統、Apple 商店、Safari 瀏覽器，以及 Google Android 作業系統、應用商店 Play Store 和 Chrome 瀏覽器展開市場調查。在週二發布最新中期調查報告指出，兩家科技巨頭嚴重控制市場，將損害最終用戶的利益。

CMA 負責人 Andrea Coscelli 提到：「蘋果和 Google 已經牢牢掌握人們使用手機的方式，我們擔心這會導致英國各地數百萬人蒙受損失。」

Coscelli 舉例指出，果迷在蘋果設備無法存取其他應用程式商店，以及 Google 在大多數 Android 硬體上預裝 Chrome 和 Google Play 等舉措。他補充道，這種控制會「限制創新和選擇」，並導致價格上漲。

CMA 針對兩家科技巨頭的「寡頭壟斷」最終報告將於 2022 年 6 月發布。

除了 Google 展開反壟斷調查之外，Meta 近期也是 CMA 重點關注的科技巨頭之一。

CMA 本月初要求臉書母公司 Meta 必須出售它們去年五月買下的 GIF 共享搜尋引擎「Giphy」，防止社群平台出現壟斷現象。

英國監管機構的行動再次顯示出，美國大型科技企業在全球受到的審查正日益增加。

本週一 (13 日) 波蘭反壟斷機構宣布調查蘋果 iOS 軟體隱私和個人數據處理政策。波蘭監管機構稱，蘋果 4 月 iOS 新規大幅降低第三方應用程式取得個人數據以及發送個性化廣告的能力，可能是另一個排他性濫用市場力量的案例。

週二美股午盤截稿前，Meta (FB-US) 下跌 1.46%、蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.48%、Google 的母公司 Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.87%。