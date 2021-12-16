美股重點新聞摘要2021年12月16日

今日操盤前瞻

紐西蘭第三季 GDP

美國上週初領失業金人數、12 月製造業 PMI

日本 12 月製造業 PMI

Fed 利率按兵不動 料明年升息 3 次

週三 (14 日) 聯準會 (Fed) 公布最新聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議結果，一如市場預期，Fed 維持基準利率 0% 至 0.25% 區間不變而且多數官員預計明年將升息三次，預告超寬鬆政策即將結束。閱讀全文...

美中雙重阻撓 大型投資機構：赴美上市中企已經「玩完了」

TCW 集團新興市場主權研究董事總經理 David Loevinger 周三 (15 日) 表示，由於美中緊張關係持續存在，在美國上市的中企很可能未來三年內將被美國資本市場拒之門外，這場赴美籌資的遊戲已經結束。閱讀全文...

美國擬增列 8 家中企入投資黑名單 大疆創新、曠視科技均入列

金融時報周三 (15 日) 援引消息人士報導稱，美國政府計畫本周將多家中國企業列入投資與貿易黑名單，其中包含全球商用無人機巨頭大疆創新、AI 企業曠視科技以及部分生技公司，恐為美中關係再添緊張。閱讀全文...

聖誕節前疫情升溫 蘋果關閉美加共 3 間門市

蘋果因員工感染新冠病毒病例與接觸案例增加，周三（15 日）宣布暫時關閉美國與加拿大共 3 間門市，顯示隨聖誕節即將來臨，零售業正受變種病毒 Omicron 疫情升溫所苦。閱讀全文...

輝瑞將取代阿斯利康 成為明年 COVAX 主要疫苗供應商

輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech(BNTX-US) 預計在 2022 年初，取代阿斯利康 (AZN-US)，成為 COVAX 的主要供應商。但由於輝瑞的 BNT 疫苗需要更嚴苛的施打條件，可能對較貧窮國家帶來新的困擾。閱讀全文...

為何加密貨幣市場對 Fed 會議、高通膨感到不安？

週三 (14 日) 加密貨幣市場正對 FOMC 會議和高通膨感到不安，不過，華爾街分析師預期，如果聯準會未如預期那般鷹派，比特幣等主要加密貨幣可能會上漲。閱讀全文...