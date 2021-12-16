Fed利率按兵不動 料明年升息3次

週三 (14 日) 聯準會 (Fed) 公布最新聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議結果，一如市場預期，Fed 維持基準利率 0% 至 0.25% 區間不變。為抑制居高不下的通膨，Fed 計畫加快每月縮減購債 (Taper)，而且多數官員預計明年將升息三次，預告超寬鬆政策即將結束。

由於美國通膨飆升至 39 年來最高水平，聯準會週三宣布加快縮債進度，明年 1 月購債規模進一步減少 300 億美元 (至 600 億美元)。

Fed 對新變種病毒 omicron 感到擔憂，最新聲明指出，經濟前景的風險仍然存在，包括來自新型新冠變種病毒的影響。另外，該聲明指出與疫情和經濟重啟相關的供需失衡持續導致通膨上升。

FOMC 最新釋出的利率點陣圖中，大多數 (12 名) FOMC 官員預期 2022 年將升息 3 次、5 位官員預計明年升息 2 次，以及 1 位官員預計升息一次，大多數官員亦預期 2023 年將升息 3 次。

聯準會還修正經濟預測，下調美國今年的經濟成長率預估，從先前 9 月會議的 5.9% 降至 5.5%。Fed 還調升今年通膨預測，從先前的 4.2% 升至 5.3%。

此外，Fed 將 2021 年核心 PCE 指數預估升至 4.4%，高於 9 月預測的 3.7%，將今年美國失業率將降至 4.3%，低於此前估計的 4.8%。

聯準會略偏鷹派的聲明影響，美股週三午盤止跌走高，道瓊、標普指數黑翻紅，金價短線重挫後小幅收斂失地，美元指數飆升，比特幣反彈，2 年期美債殖利率短線走高，美債殖利率曲線急劇趨平。

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 表示，現在市場面臨的一個大問題是，美國經濟能否消化這種升息步伐而不會感到陣痛？歷經 20 個月寬鬆政策後，Fed 將在未來 2 年內升息 6 次看似讓人不知所措。

不過，Shah 認為，與之前升息週期相比，估且相信美國經濟可以應對，不僅如此，(改善) 美國通膨也需要它 (升息)。