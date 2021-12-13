別再只看電動車 2022 ETF必備看這裡。

在全球政府的大力推動之下，潔淨能源市場需求持續擴大，從太陽能總裝置量大幅成長、電動車銷量長紅，便可看出端倪，所以潔能概念股已成為市場交投熱點。不過，潔淨能源公司遍及全球，選擇不易，投資人不妨藉由潔淨能源 ETF，當全球最頂尖潔能公司的股東。

大國、大廠力挺 潔能概念股走勢強

美國總統拜登將因應氣候變遷列為執政重點，中國積極落實「2030 碳達峰、2060 碳中和」目標，歐盟推行綠色新政，邁向氣候中和；甚至連國際品牌大廠，包括科技巨頭 (如蘋果、谷歌、台積電)、金融業 (如高盛、瑞士信貸、花旗)、食品飲料 (如可口可樂、星巴克)、流行服飾 (如 Nike、H&M)、美妝產業 (如嬌生、雅詩蘭黛)，超過 300 家全球知名品牌公司已加入「RE100」，公開承諾 2050 年前達成 100% 使用再生能源，並且逐年提報使用進度。

在這些大國、國際大廠的引領之下，全球掀起風力、太陽能等潔淨能源投資風潮，也讓潔能概念股，成為科技產業以外，另一投資亮點。太陽能、氫能源產業不僅需求動能十足，也蘊含眾多利基型企業及潛力標的。

由於市場看好能源轉型腳步可望加速，推升了潔淨能源類股的業績及股價表現。以綠色氫能為例，具有發電量穩定，可以大量、長時間儲存、易運輸等優勢，能夠廣泛運用於工業及運輸中，例如氫燃料電池充電時間短、能量密度高

適合重型車輛、飛機、船舶；發電廠、煉鋼廠亦可改採用綠色氫能，取代煤炭、石油等傳統燃煤，來發電或煉鋼，可大量降低碳排放量。

綠氫將有助於鋼鐵、水泥、船舶、飛機等排碳大戶達到減碳目標，所以美、中、歐、日等主要國家，及機電、汽車等企業，近年積極搶進綠氫投資。麥肯錫預估，今 (2021) 年全球超過 30 個國家公佈綠氫發展藍圖，公共投資金額超過 700 億美元。就連比爾蓋茲設立的突破能源風險投資基金 (BEV)，也挹注綠氫技術投資。

氫能前景看俏，帶動了相關個股股價大漲，以美國氫燃料電池製造商普拉格能源 (Plug Power) 為例，亞馬遜、沃爾瑪等全球知名大廠是其客戶，並積極策略聯盟，擴張北美以外的市場，包括歐洲、澳洲、亞洲等全球版圖，例如與法國雷諾汽車合資成立 Hyvia 生產氫能車；與韓國 SK 集團子公司 SK E&S 合資成立公司，進軍亞洲氫能市場。如今 Plug Power 已經躍升為氫能源龍頭，市場潛力大，去年股價狂飆 9 倍，漲勢犀利。

當然，這些產業並非像元宇宙是做夢題材，沒有數字業績表現，而是營收逐年成長，只要業績數字漂亮，股價馬上跟著隨漲船高，以能源技術公司 Enphase Energy 為例，今年第三季營收 3.52 億美元，創歷史新高，不僅優於去年同期，也超乎分析師預估值。由於財報亮麗，讓該公司在財報數字公布後，股價立刻飆漲 24.65%，也帶動其他太陽能股，First Solar、SunRun、SolarEdge 當日漲幅約 1.15%~9.13% 不等。

買一檔 ETF 就能當全球頂尖潔能公司股東

乾淨能源前景看俏，不過，各公司遍及全球，自己研究不容易，也難以選擇，因此想要介入潔淨能源投資契機，ETF 是不錯的方式。

國內即將推出首檔潔能 ETF - 富蘭克林潔淨能源 ETF，追蹤指數為「標普全球潔淨能源精選指數」，篩選原則包括公司總市值、自由流通市值、流動性門檻、公司業務範疇、碳足跡，都必須符合標準，從已開發國家交易市場中，挑選出 30 家大型企業納入成分股，堪稱是潔淨能源領域的菁英。

所以，該指數成分股集中，具有企業評價較高，更專注潔淨能源事業的特質。成分股每年會進行兩次調整，產業涵蓋太陽能、風力、水力、氫能源、生質能、多元再生能源等潔淨能源製造、或提供潔淨能源技術與設備者。

根據最新資料 (2021/10/15) 顯示，前十大成分股，以美國上市公司且發展太陽能佔多數，例如氫能源龍頭 Plug Power、美國住宅太陽能龍頭 Sunrun、全球智慧型能源技術領導者 SolarEdge 等企業，都是潔淨能源領域的佼佼者，獲得不少投行評等買入。例如摩根士丹利力薦 Plug Power、Sunrun；高盛則看好 Sunrun、SolarEdge、Enphase Energy；Evercore 分析師甚至對 Enphase Energy 做出「優於大盤」評等。

此外，標普全球潔淨能源精選指數表現，也優於標普 500 能源指數，且波動度比它低。根據回測結果，近 3 年年報酬率，標普全球潔淨能源精選指數高達 48.8%，但標普 500 能源指數僅為 0.2%，更加說明潔淨能源產業成長性及受市場青睞程度。

各國實施碳中和目標已是大勢所趨，潔淨能源產業正揚帆而起，若想要參與此等投資大商機，不妨可以考慮申購富蘭克林潔淨能源 ETF，就可以投資全球潔淨能源概念股的優等生，00899 ETF 預計明年 1 月 3 日至 1 月 5 日募集，一張 ETF 只需新台幣 2 萬元，讓小資族、年輕族群即可用小錢，當全球頂尖潔能公司的股東。

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