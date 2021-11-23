元宇宙的基礎能源竟然是它？

元宇宙有什麼特徵能爆出市場熱點？最大的特點是用滲透式虛擬實景世界，以一個或多個定制化身份，在完整的社交虛擬上生活，讓用戶在社交和精神上有更大的享受。Roblox 的戴維 · 巴舒基提出了 “元宇宙” 需要的八大要素：身份、朋友、浸潤感、低延遲、多元化、隨地、經濟系統和文明，以上要素的成立，即可讓元宇宙的用戶生活自由的虛擬世界裡。

當然，有人歲月靜好，必然有人負重前行，為了支持虛擬世界，讓虛擬人物的表現更栩栩如生、讓沉浸式設備的體驗更好，未來勢必須增加運算能力，且使用 5G 以上的傳輸頻率及調高接入設備上限等科技，能源的消耗需求也必然大幅增加。據 google 估計，單次搜索會消耗大約 0.0003 千瓦或 1 千焦耳的能量，大致相當於人體在 10 秒內燃燒的能量，因此英偉達主要晶片 GPU 過去十年功耗增加高達 30 倍。

另隨著 5G 和 6G 移動網路因應沉浸式體驗設備使用以及自動駕駛汽車的需求上線，5G 基站的能耗也將比 4G 多了三到四倍。而當在整個人群中都大規模使用虛擬世界時，即使是每台機器上的小功率增加也會增加巨大的能量負載。所以未來在現實世界中，勢必須投入更多的資本在能源的基礎設施中，尤其是不對環境造成污染、並藉由大自然循環產生的潔淨能源，以符合虛擬元宇宙及現實綠能世界的發展。

今年在 COP26 的宣言下，各國相繼提出減碳方案，致力於升溫控制在 1.5 度內，減少極端氣候造成生命財產安全的風險，各國對於潔淨能源的需求趨勢逐漸提升，不論是在交通、取暖、工業等領域需要大量的潔淨能源替代，未來在虛擬世界運營上也更為需要大量的能源來支持算力。近期富蘭克林華美投信將發行台灣首檔全球潔淨能源 ETF - 富蘭克林潔淨能源 ETF(00899) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)，投資於全球潔淨能源設備、儲能及發電公司，透過此 ETF 能更好捕捉未來 5 年全球綠能化及虛擬化的投資雙主流。

表一: 富蘭克林潔淨能源 ETF(00899)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題

資料來源：富蘭克林華美投信。

富蘭克林潔淨能源 ETF(00899)

(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 活動網頁

https://www.ftft.com.tw/Areas/00899ETF/index.html

以上提及之個股僅為舉例用，非為個股之推介，亦非本基金當然持股。本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金自上市日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使本基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：• 本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素，需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用（如：經理費、保管費、上櫃費等）、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素之影響，而使基金報酬與投資目標產生偏離。• 本基金投資組合與標的指數相關性，將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的「價格發現」功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離。• 本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。• 本基金自成立日起至上市日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位之申購及買回。• 標普全球潔淨能源精選指數 (S&P Global Clean Energy Select Index) 是 S&P Dow Jones Indices LLC（“SPDJI”）的產品，且已授權予富蘭克林華美投信使用。Standard & Poor’s ® 與 S&P® 均為 Standard & Poor’s Financial Services LLC（“S&P”）的註冊商標；Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”)的註冊商標；這些商標已授權予 SPDJI 使用，並已再授權富蘭克林華美投信使用於特定用途。SPDJI、Dow Jones Trademark Holdings LLC、S&P 及其各自的附屬公司 (統稱“S&P Dow Jones Indices”) 均不保薦、擔保、銷售或推廣富蘭克林華美投信的富蘭克林華美全球潔淨能源 ETF 證劵投資信託基金，而且他們中的任何一方概不對投資有關產品的合理性作出任何聲明，也不就指數的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。(完整版警語請詳閱公開說明書)• 本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。• 有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及經理公司網站中查詢。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】