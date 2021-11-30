除了電動車 下一個未來趨勢竟然是它？

特斯拉股價飆漲，是目前美股兆美元俱樂部五強中，唯一的汽車製造商，所花時間也是史上最短。正所謂見微知著，電動車其實僅是潔淨能源中的一小環，特斯拉股價表現就已能如此犀利，更遑論未來整體潔淨能源商機之龐大，投資更具想像空間。尤其能源危機來襲，綠色商機更是大爆發，潔淨能源 ETF 已成為投資人追捧標的。

舊能源 out 新能源 in

今年全球陷入能源危機，各國搶天然氣、石油價格飆升、電價上漲等等問題，再次凸顯替代能源重要性。然而，目前各國投資再生能源比重仍普遍偏低，想要達到 2050 淨零碳排目標，投資卻是嚴重落後。

國際可再生能源署 (IREA) 今年 3 月公佈研究報告顯示，2050 年前，全球投資潔淨能源必須增加 30%，總計 131 兆美元，才能避免災難式的氣候變遷。由此顯示，未來潔淨能源成長爆發力可期。

也因 2050 淨零碳排目標迫在眉睫，全球各主要國家正加緊腳步，積極推動減少碳足跡政策，驅動市場開始從石油、天然氣及煤炭等傳統能源，朝向潔淨能源轉型、加速行動。

舉例來說，美國總統拜登新提出 1.75 兆支出計畫中，近 3 成預算將用於電動車與轉型潔淨能源之稅負減免優惠，鼓勵加速轉型；歐盟「Fit for 55」氣候法案，涵蓋氣候、能源、建築、碳交易、土地利用、交通運輸、稅賦等領域，預計 2050 年達到淨零碳排目標；就連排碳大國，中國也致力實現「2030 碳達峰、2060 碳中和」的目標。

為了檢視各國執行成果，每隔 5 年會召開聯合國氣候變遷大會 (COP)，近 200 位世界領導人於該會議中，協商及議定因應氣候變遷計畫，第 26 屆大會(COP26) 甫於英國當地時間 11 月 13 日晚間落幕，並達成《格拉斯哥氣候公約》。根據 BBC 報導，各國代表於會議期間，已就減少甲烷排放、停止森林砍伐達成協議，部分國家也承諾停止使用煤炭，同時，掌控著 130 兆美元資產的 450 家金融機構亦聲明支持清潔技術和能源轉型，更加彰顯潔淨能源為未來投資亮點，現在正是介入的好時機。

潔淨能源商機數倍翻漲

潔淨能源普及化，除了政府政策力挺之外，成本大幅降低也是很重要的推動要素。尤其是過去十年，潔淨能源成本已降至可與石化燃料匹敵水準。

21 世紀再生能源政策網路研究機構（REN 21）發布「2021 全球再生能源現況報告」顯示，2020 年太陽能光伏、離岸風電、在岸風電的成本，與 2010 年比較，分別下降了 85%、54% 及 48%。

也因太陽能與風力發電成本大幅降低，轉型效益浮現後，相關建設需求可望加速。國際能源署 (IEA) 特別報告《全球能源部門 2050 年淨零排放路線圖》便指出，到 2050 年，太陽能光伏裝機將是現在的 20 倍，風電裝機將是現在的 11 倍。

光電及風電只是其中例子，若再加上其他可再生能源，例如電力和熱力生產的生物能源、地熱、水力、海洋（潮汐和波浪）能源，以及目前全球爭相投資的綠色氫能，能源轉型規模及相關投資將更加可觀。IRENA 預估，2050 年前能源轉型投資需求近 120 兆美元，市場商機相當龐大。

潔淨能源投資吸金力強

潔淨能源正掀起投資熱潮，該如何把握契機？追蹤潔淨能源指數表現的 ETF 是最簡單的方式，也是投資人青睞的標的。

舉例來說，標普道瓊指數公司 2007 年 7 月推出標普全球潔淨能源指數，成分股原為 30 檔，今年 4 月轉型，成分股目標數增為 100 檔，主要是衡量生產可再生能源的公司，以及提供清潔能源相關設備或技術公司的表現。由於指數成分股去年大漲特漲，追蹤該指數的 iShares Global Clean Energy ETF 去年表現也很亮麗，漲幅逾 141%。又如 Global X 中國潔淨能源 ETF 去年 1 月在香港上巿，過去一年上漲 83%，今年累計漲幅約為 47%。

由於投資人興趣濃厚，標普道瓊指數公司今年 4 月再發行另外一個新指數 - 標普全球潔淨能源指數精選指數，與標普全球潔淨能源指數相較，更專注潔淨能源、且企業評價比較高的公司，指數成分股堪稱是潔淨能源領域中，菁英中的菁英。

標普全球潔淨能源精選指數目前海外已有 ETF 追蹤，國內則是富蘭克林華美投信將於明年 1 月推出國內首檔潔淨能源 ETF(00899-TW)。由於潔淨能源產業已經成為科技產業以外，另一投資亮點，國人不妨可以藉由 00899 ETF 參與未來潔淨能源大商機，小資金就能趕搭近 120 兆美元的趨勢財。

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