美系外資示警半導體景氣明年觸頂 降評聯電、世界與力積電

晶圓代工產能持續吃緊，但美系外資提前示警，邏輯半導體景氣循環恐在明年觸頂，降評聯電 (2303-TW)、力積電 (6770-TW) 至中立，世界先進 (5347-TW) 降至減碼，台積電 (2330-TW) 則擁先進製程防護罩，明年表現將傲視晶圓代工產業。

外資認為，聯電上半年毛利率將超過 40％，隨後可能面臨庫存修正，引發市場對晶圓代工漲價動能能否持續的疑慮；雖然短期來看，聯電可能因明年第一季將調漲 12 吋成熟製程價格，帶動市場上修 EPS 預估值，但第一季將漲價已廣為人知，憂心市場可能會將此次漲價，視為本波景氣循環最後一輪價格調漲。

外資並指出，由於 12 吋晶圓代工產能將陸續投入市場，預期產業 2023 年可能面臨供過於求風險，聯電明年中毛利率攀峰後將逐步下滑，雖然降評聯電時間看來似乎有點早，但建議投資人趁股價強勢逢高獲利了結。

除聯電外，外資也同樣預期世界先進毛利率將在明年上半年觸頂，下半年在折舊費用增加，及產業恐面臨庫存修正下，毛利率會開始下滑；且就近期研究顯示，8 吋產能吃緊情況正趨緩，可能壓抑明年上半年漲價動能。

另一方面，長期來看，世界先進智慧型手機 PMIC、顯示器驅動 IC 等 8 吋客戶，可能轉往 12 吋成熟製程投片，而跨入投資 12 吋新產能，也有侵蝕利潤與技術風險等疑慮，都將對世界先進帶來挑戰，下調目標價至 135 元。

至於力積電，外資雖認為短期有剛掛牌上市、明年上半年晶圓代工毛利率可能衝破 50% 等正向動能支撐，但隨著產業供應缺口緩解、漲價動能有壓，股價將轉為區間震盪，外資雖上調明年財務數字預估，但下修目標價至 80 元。

反觀台積電，外資看好，在先進製程維持領先地位，加上高效運算等需求驅動，明年表現將大幅優於整體產業，雖然明年底到 2023 年，成熟製程產能利用率恐面臨壓力，但對台積電來說，影響仍在可控範圍。