〈李國鼎紀念論壇〉產能未來過剩？劉德音妙答：台積電資本支出是真的

近來各大半導體廠相繼投入資本支出擴產，對於未來是否會有產能過剩的疑慮，台積電 (2330-TW) 董事長劉德音回應，對其他公司沒把握，但台積電的資本支出是真的，尤其在地緣政治因素下，對其他公司提出的擴廠計畫都抱持懷疑。

劉德音並說，在市場產能不足時，各廠都滿載，當產能夠了就水落石出，製程技術領先的公司產能也是滿的，非領先的公司就會「石出」；即使是成熟製程也與技術能力有關，同樣是 28 奈米，技術也是每兩年進步一次，這正是半導體產業的「Beauty(美妙之處)」。

另外，劉德音也指出，大部分美企都對全球半導體廠商在美擴產樂觀其成，台積電的想法跟英特爾 (INTC-US) 不同，未來希望雙方能多溝通，增進彼此了解。

美國半導體產業協會 (SIA) 指出，台積電等 59 家大廠發公開信，盼美加速立法挺半導體，對此，劉德音表示，美國官方態度開放，盼望能加速投資美國，相關投資稅務抵減法案對美國半導體發展有必要，因為美國勞工成本相當高，隨著更多人參與半導體建設，成本才可望隨經濟規模下降。

劉德音認為，若只補助美國本土企業，對美國半導體產業不利，相信美國半導體同業會做出最好的決定，除英特爾外，大部分美企都對在美國擴產樂觀其成，盼讓全球半導體產業能回流到美國。

對於包括三星等其他同業都要在美國啟動建廠，劉德音認為，這是很好的事，台積電的想法跟英特爾不同，也證明 2 年前的決定是對的。