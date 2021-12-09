門市、電商銷售佳 杏一前11月營收年增1成續創高

連鎖藥局通路杏一 (4175-TW) 今 (9) 日公告營收，受惠門市、電商銷售同步成長，11 月營收 5.39 億元，寫歷史同期新高，月減 4.1%、年增 13.62%；前 11 月營收 58.85 億元，年增 10.86%，續創新猷。

杏一表示，隨著國內疫情趨緩，實體門市人流逐步增加，加上政府振興券及各縣市政府加碼券帶動買氣，實體門市 11 月營收年增 10.92%；電商業務受惠雙 11 銷售檔期，祭出促銷活動，買氣熱絡，11 月營收也有 14.41% 年增幅，並創新高。

展望後市，杏一指出，北護大商場已開始試營運，佔地約 1435 坪，該商場鄰近台北榮總、振興醫院及石牌商圈，預計正式開幕後，可提供多元服務，成為營運成長動能。

此外，杏一本月迎來週年慶檔期，商場、門市接續舉辦歲末杏福感謝祭活動，預期銷售動能有望延續，拚整體營收優於去年，續創新高。

展店方面，杏一目前兩岸共有 303 間門市及 22 座商場，目前展店數目標仍維持年增 10%，明年將拓展約 30 家新門市，預期社區型門市拓展數將高於醫院型門市，其中，醫院型門市鎖定土城等中大型醫院陸續落成，以及既有醫院蓋新大樓等，都是未來爭取展店標的。